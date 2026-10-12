Bộ Tài chính đề nghị rà soát, xử lý trụ sở dôi dư theo quy định mới

Một trụ sở làm việc cơ quan nhà nước dôi dư sau sắp xếp được bàn giao cho Trường THCS Nguyễn Du (phường Bàn Thạch). Ảnh: CHÂU NỮ

Để triển khai kịp thời Nghị định số 369 (có hiệu lực thi hành từ 11/11/2026), Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến rộng rãi Nghị định 369 đến các đối tượng liên quan, bảo đảm việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định.

Đồng thời đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo cổng thông tin điện tử bố trí vị trí, hình thức đăng tải phù hợp để các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao tiếp nhận tài sản thực hiện công khai thông tin theo Nghị định 369. Thông tin phải đầy đủ, rõ ràng, dễ nhận biết và thuận tiện cho việc tra cứu, tiếp cận.

Các cơ quan cần rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản thuộc thẩm quyền, nhất là các quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức; tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng và diện tích công trình sự nghiệp.

Bộ Tài chính lưu ý các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn bộ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo tiêu chuẩn, định mức mới và xử lý phần diện tích vượt tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế khẩn trương rà soát các quy định hiện hành về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành quy định mới theo thẩm quyền nếu cần thiết.

Theo Nghị định số 369, tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được xác định theo kỳ ổn định 5 năm. Việc rà soát được thực hiện một lần trong mỗi kỳ ổn định.

Kỳ rà soát đầu tiên sẽ được thực hiện trong quý I/2027, thời điểm chốt số liệu là ngày 1/1/2027. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động chuẩn bị để việc rà soát được thực hiện đúng thời hạn.

Việc triển khai quy định mới nhằm bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, đồng thời góp phần xử lý dứt điểm nhà, đất dôi dư, hạn chế lãng phí và thất thoát tài sản công.