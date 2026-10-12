Bộ Tài chính đề nghị đẩy nhanh xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp

Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Bộ Tài chính, Luật Doanh nghiệp quy định doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Trình tự, thủ tục giải thể được quy định tại các Điều 208, 209 và 210 Luật Doanh nghiệp; Điều 64 và 65 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP và Điều 13 Nghị định số 296/2026/NĐ-CP.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính chỉ đạo Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp với Cơ quan thuế khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời hạn xử lý hồ sơ đăng ký giải thể.

Đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cần xử lý hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp và gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp nhận được ý kiến của Cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn quy định, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Đã giải thể” trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến.

Trường hợp không nhận được ý kiến của Cơ quan thuế trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh gửi thông tin, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Đã giải thể” trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn Cơ quan thuế có ý kiến theo quy định nêu trên.

Đối với trường hợp doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký giải thể, căn cứ Nghị định số 168/2025/NĐ-CP, sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp hoặc kể từ ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trường hợp không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và ý kiến phản đối bằng văn bản của Cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan khác, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang tình trạng “Đã giải thể”, tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sang tình trạng “Đã chấm dứt hoạt động” trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Trường hợp phát sinh sự cố kỹ thuật hoặc giao dịch chưa được truyền/nhận kịp thời thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và Cơ quan thuế chủ động phối hợp và trao đổi thông tin bằng phương thức phù hợp, bảo đảm Cơ quan thuế thực hiện phản hồi trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin và Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh xử lý hồ sơ trong thời hạn theo quy định.