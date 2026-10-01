Bộ Tài chính đặt mục tiêu trên 95,5% dân số tham gia BHYT năm 2026

Từng bước tăng mức đóng, mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân trong giai đoạn mới. Theo Quyết định số 2717/QĐ-BTC ngày 29/9/2026, Bộ đặt mục tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95,5% dân số vào năm 2026 và bao phủ BHYT toàn dân vào năm 2030.

Một trong những nhiệm vụ được xác định là từng bước tăng mức đóng BHYT từ năm 2027, phù hợp với việc mở rộng phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo lộ trình. Việc điều chỉnh mức đóng sẽ đi cùng với tiếp tục nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế và các nhóm cần ưu tiên khác.

Bộ Tài chính cũng sẽ phối hợp với Bộ Y tế từng bước tăng tỷ lệ và mức thanh toán, chi cho phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên. Phạm vi chi trả của Quỹ BHYT được định hướng mở rộng đối với một số dịch vụ phòng bệnh, dinh dưỡng, quản lý bệnh mãn tính, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn.

Cùng với đó, Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh phát triển người tham gia BHYT, chú trọng bao phủ theo hộ gia đình. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành sẽ được khai thác để rà soát các nhóm chưa tham gia hoặc tham gia BHYT không liên tục, từ đó xây dựng giải pháp phát triển người tham gia theo hướng bền vững.

Về quản lý Quỹ BHYT, kế hoạch yêu cầu tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh, xây dựng quy định cảnh báo đối với các khoản chi phí tăng cao và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, trục lợi BHYT.

Đáng chú ý, chuyển đổi số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo được xác định là công cụ hỗ trợ phân tích, cảnh báo, giám sát chi phí, phát hiện bất thường và nâng cao hiệu quả giám định BHYT.