Bộ Tài chính công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Kho bạc Nhà nước

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trao quyết định, chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính)

Tham dự Hội nghị có đồng chí Doãn Anh Thơ, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; các đồng chí lãnh đạo Bộ, Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính đã công bố các quyết định của Bộ trưởng về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Đồng thời, công bố quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Lương Thuyết, Vụ trưởng Vụ Chính sách kiểm toán nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, với bề dày kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Phạm Đức Thắng và đồng chí Nguyễn Lương Thuyết sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phạm Đức Thắng và tân Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Lương Thuyết bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng giao trọng trách mới.

Các đồng chí cam kết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ tại đơn vị mới xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thống nhất, thực hiện hiệu quả và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.