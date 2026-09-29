Bộ Tài chính công bố 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về bảo hiểm xã hội

Công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dệt 8-3 vận hành dây chuyền sản xuất sợi. (Ảnh TRẦN HẢI)

Ngày 28/9, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2695/QĐ-BTC công bố 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung áp dụng thực hiện trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế nội dung công bố thủ tục hành chính số thứ tự 825, 826, 827, 828 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 24/4/2025 của Bộ Tài chính về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới được Bộ Tài chính công bố gồm có:

Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội.

Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế.

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Quyết định của Bộ Tài chính cũng nêu nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính về: Trình tự, cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn và cơ quan giải quyết; đối tượng, kết quả, yêu cầu, điều kiện thực hiện; phí và lệ phí; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai cũng như căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến ngày 31/8/2026, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trên cả nước đạt 22,408 triệu người, trong đó, bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 19,865 triệu người.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2026, toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt mục tiêu phát triển thêm 661,9 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó bảo hiểm xã hội bắt buộc 397,2 nghìn người, bảo hiểm xã hội tự nguyện 264,6 nghìn người.