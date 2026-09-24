Bộ Tài chính: Chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 phải lấy dữ liệu làm nguồn lực

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Bộ Tài chính cho biết: Nếu trước đây, ngành tài chính tập trung nhiều vào số hóa quy trình, xây dựng hệ thống và đưa dịch vụ lên môi trường số, thì giai đoạn 2026–2030 đòi hỏi phải tiến thêm một bước, đó là lấy dữ liệu làm nguồn lực, lấy kết nối và chia sẻ làm phương thức, lấy AI và công nghệ số làm công cụ, lấy hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Ông Nguyễn Việt Hà, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Bộ Tài chính. Ảnh: VV

Theo đại diện Bộ Tài chính, trong giai đoạn tới, ngành tài chính cần tập trung vào bốn chuyển đổi lớn.

Thứ nhất, chuyển từ số hóa sang quản trị dựa trên dữ liệu. Theo ông Nguyễn Việt Hà, ngành tài chính đang quản lý một không gian dữ liệu rất lớn, trải rộng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là chúng ta có bao nhiêu dữ liệu, mà dữ liệu có đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, kết nối và khai thác được hay không.

“Dữ liệu phải thực sự trở thành tài sản và nguồn lực phục vụ cho phân tích, dự báo, hoạch định chính sách và ra quyết định”, ông nói.

Thứ hai, chuyển từ ứng dụng AI đơn lẻ sang xây dựng năng lực AI của bản thân ngành. AI đang mở ra những phương thức mới cho phân tích và điều hành. Tuy nhiên, với đặc thù của ngành tài chính, chúng ta không chạy theo công nghệ bằng mọi giá.

“AI phải giải quyết được những bài toán thực tế, tạo ra hiệu quả có thể đo lường được và được triển khai trên cơ sở nền dữ liệu tin cậy, có khả năng kiểm soát, giải trình và bảo đảm an toàn”, ông Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: VV

Thứ ba, chuyển từ các hệ thống riêng lẻ sang hệ sinh thái kết nối và liên thông. Giá trị của dữ liệu tăng lên khi được kết nối đúng; giá trị của nền tảng tăng lên khi được dùng chung và giá trị của chuyển đổi số tăng lên khi tạo được sự cộng hưởng giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Do vậy, đại diện Bộ Tài chính cho rằng, cần thúc đẩy mạnh hơn nữa việc liên kết, kết nối dữ liệu, các quy trình, nền tảng giữa các đơn vị trong ngành tài chính với các bộ, ngành, địa phương và từng bước với hệ sinh thái dịch vụ tài chính.

Thứ tư, chuyển từ an toàn về sau sang an toàn ngay từ thiết kế. Kết nối càng rộng, dữ liệu càng được khai thác nhiều và AI được ứng dụng càng sâu thì yêu cầu về an toàn, an ninh mạng càng phải đạt ở mức cao hơn.

“Quan điểm của chúng tôi là chuyển đổi số phải đi cùng với an toàn số; đổi mới phải đi cùng với kiểm soát rủi ro; khai thác dữ liệu phải đi cùng với bảo vệ dữ liệu”, ông Nguyễn Việt Hà nêu.

Ông Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh: Mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số ngành tài chính không phải là xây dựng thêm nhiều hệ thống công nghệ, mà là tạo ra một nền tài chính số hiện đại hơn, thông minh hơn, minh bạch hơn và an toàn hơn; qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.