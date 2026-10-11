Bộ Tài chính chuẩn hóa 'địa chỉ số' cho tài sản công

Chuẩn hóa dữ liệu ngay từ nguồn

Triển khai Nghị định số 326/2026/NĐ-CP về định danh địa điểm, Bộ Tài chính đã gửi Bộ Công an báo cáo kết quả rà soát, lộ trình thực hiện và các kiến nghị liên quan.

Đây là bước chuẩn bị để dữ liệu ngành Tài chính đáp ứng yêu cầu kết nối, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm. Qua rà soát, hai nhóm địa điểm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính là trụ sở cơ quan nhà nước và giao thông đang được quản lý trên hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Tuy nhiên, một số trường thông tin cần tiếp tục bổ sung, gồm đối tượng định danh, địa chỉ, tọa độ theo hệ VN-2000 hoặc WGS-84, cơ quan chủ quản dữ liệu và số định danh tổ chức.

Bộ Tài chính chuẩn bị kết nối dữ liệu định danh địa điểm toàn quốc. Ảnh AI minh hoạ

Việc hoàn thiện dữ liệu được thực hiện theo nguyên tắc mỗi địa điểm có một mã định danh duy nhất. Với địa điểm đã được cấp mã, hệ thống cập nhật thông tin, đồng thời duy trì liên kết giữa mã lịch sử và mã hiện hành, bảo đảm khả năng theo dõi khi có thay đổi.

Để hạn chế trùng lặp, hệ thống kiểm tra mã nội bộ, vị trí không gian, khoảng cách, tỷ lệ chồng lấn và quy tắc phân cấp đối tượng. Khi phát hiện thông tin cần điều chỉnh, phản ánh được tiếp nhận, đối soát và chuyển đến cơ quan chủ quản dữ liệu gốc xử lý. Cơ chế này giúp xác định rõ trách nhiệm cập nhật, bảo đảm tính thống nhất giữa các hệ thống.

Đưa tài sản công lên bản đồ số

Cùng với chuẩn hóa dữ liệu, Bộ Tài chính đã triển khai nâng cấp Phần mềm Quản lý tài sản nội ngành tài chính tập trung. Phiên bản mới bổ sung các chức năng quản lý định mức, kế hoạch và dự toán mua sắm, kiểm kê, bản đồ số, chữ ký số, báo cáo điện tử và theo dõi biến động địa bàn hành chính.

Đáng chú ý, tọa độ tài sản được tích hợp trực tiếp với bản đồ số. Các cơ sở nhà, đất, kể cả kho dự trữ quốc gia, có thể được xác định vị trí và hiển thị trên bản đồ. Đơn vị quản lý được cập nhật kinh độ, vĩ độ cùng hình ảnh của từng cơ sở, hỗ trợ tra cứu, kiểm tra và đối chiếu với thực tế.

Hệ thống cũng lưu giữ lịch sử thay đổi địa bàn hành chính, giúp chuyển đổi, kế thừa dữ liệu khi chia tách, sáp nhập hoặc điều chỉnh địa giới. Qua đó, thông tin tài sản được duy trì liên tục khi địa bàn hay đơn vị quản lý thay đổi.

Việc kết hợp tọa độ, mã tổ chức, địa bàn hành chính và hồ sơ tài sản từng bước hình thành liên kết giữa địa điểm, tài sản và đơn vị quản lý. Thông tin địa điểm được gắn với quy trình nghiệp vụ, cập nhật khi tài sản ghi tăng, điều chuyển hoặc phát sinh biến động, góp phần duy trì dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện thông tin định danh, khai thác bản đồ số để kiểm tra vị trí các cơ sở và nâng cao chất lượng dữ liệu. Đồng thời, Bộ phối hợp với Bộ Công an kiểm thử, kết nối, đồng bộ và xử lý các vấn đề kỹ thuật theo lộ trình thống nhất.

Khi địa điểm có mã duy nhất, tài sản có tọa độ và đơn vị quản lý được xác định rõ, việc tra cứu, đối chiếu và theo dõi biến động sẽ thuận tiện hơn. Đây là nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, thúc đẩy chuyển đổi số ngành Tài chính và phục vụ quản trị quốc gia.