Bộ Tài chính chưa đồng ý khoanh nợ gốc đối với doanh nghiệp ngừng hoạt động lâu năm. Ảnh: Duy Linh

Một trong những nội dung được quan tâm tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ thuế là điều kiện xóa tiền chậm nộp đối với người nộp thuế có mã số thuế ở trạng thái 03 và 06. Theo Điều 5 tại dự thảo, để được xóa tiền chậm nộp, người nộp thuế phải hoàn thành 100% số tiền thuế nợ gốc chậm nhất vào ngày 30/6/2028.

Trước quy định này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình cho biết thực tế có khoảng 529.000 trường hợp đã ngừng hoạt động trên 10 năm, tài sản đã thanh lý hoặc không còn, hồ sơ và sổ sách thất lạc.

Nếu vẫn yêu cầu các trường hợp này phải nộp đủ nợ gốc mới được xem xét xóa tiền chậm nộp, việc hoàn tất thủ tục mã số thuế sẽ tiếp tục gặp rào cản lớn, nhất là với những người không còn khả năng thanh toán, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình nêu.

“Đề nghị phân loại rõ nhóm thực sự không còn khả năng thanh toán, trên cơ sở xác minh của cơ quan thuế, cơ quan công an hoặc tình trạng đang thực hiện thủ tục phá sản. Với nhóm này, cần nghiên cứu cơ chế xử lý linh hoạt hơn, chẳng hạn khoanh nợ gốc kèm điều kiện xóa tiền chậm nộp hoặc áp dụng trình tự xử lý rút gọn”.

(Góp ý của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình)

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng điều kiện phải nộp đủ 100% nợ gốc có thể trở thành điểm nghẽn đối với những khoản nợ thực tế không còn khả năng thu hồi. Nếu áp dụng điều kiện này đối với tất cả trường hợp, chính sách có nguy cơ không đạt được mục tiêu làm sạch dữ liệu mã số thuế.

Theo VCCI, nhóm đáng lưu ý là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện theo pháp luật đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự; doanh nghiệp đã hoàn tất việc xử lý, thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật về phục hồi, phá sản trong khi nhóm này không còn tiền để thực hiện nghĩa vụ tài chính.

“Nhóm này hoàn toàn không còn chủ thể hay nguồn tài chính để nộp nợ gốc. Nếu ép điều kiện nộp 100% nợ gốc thì các mã số thuế này vĩnh viễn tồn tại trên hệ thống, vô hiệu hóa mục tiêu làm sạch dữ liệu quốc gia”, VCCI nêu.

Trên cơ sở đó, VCCI đề nghị bổ sung cơ chế khoanh nợ và xóa toàn bộ nợ thuế gốc, tiền phạt, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế ở trạng thái 03 và 06 mà chủ thể có trách nhiệm đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc doanh nghiệp đã kết thúc thi hành theo quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án.

Giải trình kiến nghị, dù ghi nhận khó khăn của những người nộp thuế đã ngừng hoạt động lâu năm và không còn khả năng thanh toán nhưng Bộ Tài chính cho rằng thời gian ngừng hoạt động kéo dài chưa đủ để xác định khoản nợ không còn khả năng thu hồi. Việc xử lý cần phân biệt tình trạng hoạt động, tài sản, chủ thể có trách nhiệm và điều kiện của từng khoản nợ.

“Việc người đại diện theo pháp luật chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự không đồng nghĩa doanh nghiệp không còn tài sản hoặc không còn khả năng thanh toán. Vì vậy, không phù hợp nếu chỉ căn cứ tình trạng của người đại diện để xóa toàn bộ nghĩa vụ của doanh nghiệp” (Bộ Tài chính)

Theo Bộ Tài chính, yêu cầu nộp đủ nợ gốc quy định tại Điều 5 là cơ chế đặc thù nhằm khuyến khích thu hồi nghĩa vụ thuế gốc và thúc đẩy người nộp thuế hoàn tất thủ tục mã số thuế. Tuy nhiên, quy định này không thay thế hoặc hạn chế các cơ chế khoanh nợ, xóa nợ đã được quy định trong Luật Quản lý thuế.

Bộ Tài chính cho biết việc có xác minh của cơ quan thuế, cơ quan công an hoặc đang thực hiện thủ tục phá sản mới là căn cứ phục vụ xem xét, chưa đồng nghĩa với việc đã đáp ứng đầy đủ điều kiện xóa nợ.

Đề xuất khoanh nợ gốc đồng thời xóa tiền chậm nộp sẽ tạo ra cơ chế hỗ trợ khác với phương án thu đủ nợ gốc của dự thảo nên cần đánh giá riêng về đối tượng, khả năng thu hồi và nguy cơ lợi dụng chính sách, Bộ Tài chính nêu.

Do đó, cơ quan soạn thảo đề nghị không bổ sung cơ chế khoanh nợ và xóa toàn bộ nợ gốc, tiền phạt, tiền chậm nộp theo kiến nghị. Các trường hợp thực sự không còn khả năng thanh toán vẫn được rà soát và phân loại theo pháp luật về quản lý thuế.

Bên cạnh đề xuất xử lý những khoản nợ không còn khả năng thu hồi, VCCI đề xuất xem xét xóa khoản nợ dưới 20 triệu đồng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và dưới 50 triệu đồng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ đã ngừng hoạt động trên 15 năm, sau khi cơ quan thuế xác minh tài sản nhưng không còn khả năng thu hồi do chi phí quản lý, theo dõi và cưỡng chế thu hồi những khoản nợ này qua nhiều năm thậm chí có thể lớn hơn giá trị khoản nợ.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng khoản nợ có giá trị nhỏ hoặc người nộp thuế đã ngừng hoạt động trên 5 năm chưa đủ để xác định không còn khả năng thu hồi. Các ngưỡng 20 triệu đồng và 50 triệu đồng cần được đánh giá trên cơ sở số lượng đối tượng, tài sản, khả năng thanh toán, chi phí thu hồi, tác động ngân sách và nguy cơ lợi dụng chính sách.

Bộ Tài chính đề nghị chưa bổ sung chính sách xóa nợ gốc theo ngưỡng giá trị tại dự thảo Nghị quyết này. Việc xử lý các khoản nợ nhỏ có chi phí thu hồi không hiệu quả sẽ tiếp tục được nghiên cứu trên cơ sở đánh giá đầy đủ, bảo đảm công bằng với người đã hoàn thành nghĩa vụ và phòng ngừa tâm lý chây ỳ.