Bộ Tài chính chủ động kết nối nhà đầu tư quốc tế, củng cố niềm tin thị trường vốn

Bộ Tài chính nhấn mạnh, đợt Non-Deal Roadshow lần này là chương trình tiếp xúc nhà đầu tư không kèm theo việc chào bán hoặc phát hành trái phiếu ngay sau đó.

Theo thông tin được Bộ Tài chính công bố ngày 18/9, Non-Deal Roadshow là hoạt động nghiệp vụ định kỳ, tập trung vào tiếp cận, duy trì quan hệ và cung cấp thông tin chính thống cho các nhà đầu tư quốc tế. Trong khuôn khổ chương trình, Bộ Tài chính cùng các cơ quan quản lý dự kiến trực tiếp trao đổi với các định chế tài chính, quỹ đầu tư toàn cầu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như những chính sách quan trọng của Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao và từng bước chuyển mình trở thành nước có thu nhập trung bình cao, việc chủ động cung cấp thông tin chính thống được Bộ Tài chính xác định là một trong những yếu tố góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng tài chính quốc tế.

Không chỉ truyền tải thông tin, NDR còn tạo kênh để cơ quan quản lý lắng nghe phản hồi từ thị trường, qua đó đánh giá mức độ quan tâm của các nhà đầu tư đối với trái phiếu Chính phủ Việt Nam. Việc duy trì đối thoại thường xuyên cũng giúp cơ quan quản lý có thêm thông tin về nhu cầu và xu hướng của thị trường vốn quốc tế.

Một nội dung đáng chú ý trong đợt công tác lần này là Bộ Tài chính dự kiến có phiên làm việc với tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế trong khuôn khổ Đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm, với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có xếp hạng tín nhiệm ở mức đầu tư.

Tại đây, các cơ quan quản lý sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của kinh tế vĩ mô, đồng thời thông tin về các cải cách thể chế, phát triển hạ tầng và quản trị tài chính công. Theo Bộ Tài chính, việc cung cấp thông tin kịp thời sẽ hỗ trợ quá trình đánh giá, xếp hạng tín nhiệm quốc gia theo hướng khách quan và sát thực tế hơn.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, đợt Non-Deal Roadshow lần này là chương trình tiếp xúc nhà đầu tư không kèm theo việc chào bán hoặc phát hành trái phiếu ngay sau đó. Các yếu tố như quy mô, kỳ hạn và thời điểm phát hành trong tương lai sẽ được Chính phủ xem xét, quyết định vào thời điểm phù hợp, căn cứ nhu cầu vốn đầu tư phát triển trong nước cũng như diễn biến của thị trường vốn trong nước và quốc tế.

Về dài hạn, việc duy trì kênh kết nối thường xuyên với các nhà đầu tư quốc tế được Bộ Tài chính đánh giá là cần thiết để Việt Nam chủ động tiếp cận các nguồn vốn tiềm năng, từng bước đa dạng hóa nguồn lực tài chính và tối ưu hóa chi phí huy động vốn.

Qua đó, hoạt động NDR không chỉ phục vụ công tác cung cấp thông tin mà còn góp phần duy trì sự hiện diện của Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế, tạo nền tảng cho việc huy động nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển khi điều kiện thị trường phù hợp.