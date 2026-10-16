Bộ Tài chính bổ nhiệm ông Phạm Đức Thắng làm Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Ông Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính), được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Ngày 16/10, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đức Thắng làm Giám đốc Kho bạc Nhà nước. Quyết định được ký ngày 15/10.

Tân Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phạm Đức Thắng phát biểu tại sự kiện ngày 16/10.

Ông Phạm Đức Thắng làm Giám đốc Kho bạc Nhà nước thay ông Trần Quân, người được điều động, giữ chức Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 từ tháng 9.

Ông Phạm Đức Thắng, 50 tuổi, quê Hải Phòng, có trình độ Thạc sĩ, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ và giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ khoảng 8 năm trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Kho bạc.

Kho bạc Nhà nước là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về quỹ ngân sách, quỹ dự trữ tài chính và huy động nguồn lực cho nền kinh tế.

Cùng ngày, Bộ Tài chính công bố bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Lương Thuyết, Vụ trưởng Vụ Chính sách kiểm toán nhà nước (thuộc Kiểm toán Nhà nước) giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thay ông Phạm Đức Thắng.

Ông Nguyễn Lương Thuyết, 54 tuổi, quê Hải Phòng, có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành kế toán, kiểm toán và phân tích, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước đó, ông là Vụ trưởng Vụ Chính sách kiểm toán nhà nước, từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước.