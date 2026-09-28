Bộ Tài chính ban hành Quy chế phối hợp trong công tác hội nhập quốc tế

Quy chế phối hợp trong công tác hội nhập quốc tế của Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 2679/QĐ-BTC quy định nguyên tắc, trách nhiệm, nội dung và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong một số lĩnh vực gồm đàm phán, thực thi các hiệp định thương mại/hiệp định thương mại tự do và hợp tác trong khuôn khổ hợp tác khu vực và đa phương.

Quy chế quy định rõ, các hoạt động phối hợp phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của Bộ trưởng Bộ Tài chính; bảo đảm phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác hội nhập quốc tế.

Quy chế phối hợp trong công tác hội nhập quốc tế của Bộ Tài chính quy định rõ phạm vi nội dung phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong các khuôn khổ hợp tác đa phương. Ảnh minh họa: SSI

Việc phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Quy chế làm việc của Bộ Tài chính. Việc phân công trách nhiệm phối hợp tại Quy chế này chỉ nhằm mục đích hỗ trợ, nâng cao hiệu quả công tác điều phối và tổ chức triển khai nhiệm vụ, không làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bảo đảm hài hòa, phù hợp với hoạt động chuyên môn thường xuyên của các đơn vị.

Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại được giao là đơn vị đầu mối, chủ trì tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính về điều phối chung công tác hội nhập quốc tế của Bộ Tài chính đối với các nội dung thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách. Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời trong việc triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế của Bộ.

Việc phối hợp phải đảm bảo rõ đơn vị chủ trì, rõ đơn vị phối hợp, rõ nội dung phối hợp, rõ thời hạn xử lý và rõ trách nhiệm đối với chất lượng thông tin, số liệu, ý kiến tham gia và rõ trách nhiệm giải trình của người đứng đầu đơn vị trước Bộ trưởng về tiến độ, chất lượng nội dung được phân công; không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ và không làm ảnh hưởng tới tiến độ chung của Bộ Tài chính.

Quy chế quy định rõ phạm vi nội dung phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đối với các hiệp định thương mại/hiệp định thương mại tự do, trong các khuôn khổ hợp tác đa phương.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định về cơ chế tham vấn nhanh, được áp dụng nhằm giải quyết các tình huống khẩn cấp, phát sinh trong quá trình đàm phán hoặc tham dự hội nghị quốc tế mà quy trình văn bản hành chính thông thường không đáp ứng kịp thời hạn./.