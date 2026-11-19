Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới của Bộ Tài chính năm 2026” tại Quyết định số 3344/QĐ-BTC ngày 13/11/2026.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 của Bộ Tài chính là điểm nhấn trong hoạt động của Bộ hưởng ứng Tháng hành động chung của cả nước.

Tháng hành động nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Tài chính trong việc chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp về bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng môi trường làm việc an toàn, bình đẳng, văn minh và hạnh phúc nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Kế hoạch cũng nêu rõ nhiệm vụ đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại nơi làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên thuộc Bộ;

Bô Tài chính yêu cầu, các hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của từng đơn vị; phát huy vai trò tiên phong của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong thực hiện bình đẳng giới.

Tháng hành động được tổ chức cao điểm từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2026, với chủ đề: “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.

Cùng với công tác thông tin - truyền thông, nhiệm vụ trọng tâm trong Tháng hành động được nêu rõ trong Kế hoạch bao gồm tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới cho cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài chính; triển khai công tác kiểm tra việc thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ tại 2 đơn vị thuộc Bộ Tài chính./.