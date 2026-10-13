Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia

Kế hoạch triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 18/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ được nêu rõ tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 2891/QĐ-BTC. Trong đó gồm các nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, chính sách và quản trị dữ liệu; phát triển hạ tầng và nền tảng dữ liệu quốc gia; phát triển dữ liệu; phát triển kinh tế dữ liệu và thị trường dữ liệu; phát triển nguồn nhân lực dữ liệu; bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn dữ liệu và chủ quyền dữ liệu quốc gia.

Kế hoạch triển khai Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản trị dữ liệu theo Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 13/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 2891/QĐ-BTC.

Các nhiệm vụ cụ thể gồm: căn cứ Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản trị dữ liệu và yêu cầu quản lý dữ liệu của ngành Tài chính, xây dựng kế hoạch, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản trị dữ liệu phù hợp với từng nhóm đối tượng công chức, viên chức trong ngành

Cùng với đó, phối hợp với Bộ Công an trong quá trình xây dựng, rà soát, cập nhật và hoàn thiện các chương trình đào tạo; cử công chức, viên chức và các đối tượng có liên quan của ngành Tài chính tham gia đào tạo theo nhu cầu và kế hoạch của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, bảo đảm các điều kiện cần thiết (nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, học liệu) để tổ chức triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản trị dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính…

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì nhiệm vụ chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 25/12 hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu về Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số để tổng hợp./.