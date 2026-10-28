Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, triển khai Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030 tại Quyết định số 3113/QĐ-BTC.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam của Bộ Tài chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính... Ảnh: An Thư

Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ. Theo đó, xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, hướng tới môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh, nhân văn và hiện đại.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhằm tôn vinh, giáo dục, lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vai trò, giá trị của văn hóa trong sự phát triển của đất nước và của ngành Tài chính.

Các hoạt động được tổ chức trong tháng 11 hằng năm, tập trung trước và trong ngày 24/11. Đối với năm 2026, việc tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Nội dung chính bao gồm:

Một là, thông tin, truyền thông về ý nghĩa của “Ngày Văn hóa Việt Nam”; giới thiệu, tôn vinh giá trị văn hóa, di sản văn hóa, bản sắc văn hóa vùng, miền; biểu dương các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt ngành Tài chính trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và xây dựng văn hóa công sở; xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp.

Hai là, khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan Bộ Tài chính, như chương trình nghệ thuật, liên hoan văn nghệ, trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống, tổ chức giải thể thao chào mừng “Ngày Văn hóa Việt Nam”.

Ba là, gắn hoạt động của “Ngày Văn hóa Việt Nam” với các phong trào, cuộc vận động (bao gồm việc triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam theo Quyết định số 2743/QĐ-BTC ngày 1/10/2026 của Bộ Tài chính); xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn hóa công sở, nếp sống văn minh; xây dựng nếp sống xanh, sạch, đẹp tại cơ quan, đơn vị.

Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tuyên truyền, giới thiệu giá trị văn hóa Việt Nam; khuyến khích xây dựng các sản phẩm truyền thông số, video ngắn, câu chuyện số về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị.

Về tổ chức thực hiện, Kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thuộc bộ, nêu rõ yêu cầu về sản phẩm, thời hạn hoàn thành, báo cáo theo quy định./.