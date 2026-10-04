Bộ Tài chính ban hành kế hoạch nghiên cứu khoa học, công nghệ giai đoạn 2026-2030

Trong tương lai, vùng trung tâm TP Hồ Chí Minh sẽ trở thành thủ phủ tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào 8 nhóm nội dung chính, gồm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” đến năm 2030 và tăng trưởng nhanh đến năm 2045; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nghiên cứu cơ chế, chính sách tài chính công trong bối cảnh mới; hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật và cải thiện môi trường kinh doanh; phát triển đồng bộ, minh bạch và bền vững thị trường tài chính, đa dạng hóa các dịch vụ tài chính; phát triển các ngành kinh tế, xã hội, hạ tầng, đô thị và nông thôn; hội nhập quốc tế về kinh tế - tài chính; cải cách tổ chức, bộ máy và phát triển nguồn nhân lực ngành tài chính trong bối cảnh chuyển đổi số.

Kế hoạch được xây dựng trong bối cảnh kinh tế thế giới giai đoạn 2026 - 2030 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, mức độ bất định cao. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột địa chính trị tiếp tục tác động đến thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu, đặt ra những yêu cầu mới đối với điều hành kinh tế vĩ mô và chính sách tài chính - ngân sách.

Trong khi đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi xanh phát triển nhanh, trở thành những động lực quan trọng nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Quá trình này cũng đặt ra các vấn đề mới về quản trị, tiêu chuẩn công nghệ, an ninh dữ liệu, nhu cầu năng lượng, chi phí đầu tư hạ tầng số và khoảng cách phát triển giữa các ngành, lĩnh vực.

Theo Bộ Tài chính, những thay đổi này tác động trực tiếp đến quá trình huy động và phân bổ nguồn lực của Việt Nam, đòi hỏi ngành tài chính tăng cường năng lực nghiên cứu, phân tích và dự báo; chủ động nhận diện các xu hướng, cơ hội và rủi ro mới, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ điều hành chính sách tài chính - ngân sách, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu và bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia.

Giai đoạn 2026 - 2030 cũng gắn với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, hướng tới tốc độ tăng trưởng hai con số. Để thực hiện mục tiêu này, nền kinh tế cần đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; đồng thời đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực tài chính công, khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư cho nghiên cứu, phát triển và đổi mới công nghệ, phát triển các công cụ tài chính phù hợp.

Bên cạnh đó, phát triển hạ tầng chiến lược tiếp tục được xác định là một nội dung quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...