Bộ Tài chính bãi bỏ 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp nhà nước

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026.

Theo Quyết định số 2885/QĐ-BTC, Bộ Tài chính bãi bỏ 2 thủ tục hành chính liên quan đến việc xử lý miễn lãi các khoản lãi chậm nộp của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, gồm một thủ tục cấp Trung ương và một thủ tục cấp địa phương.

Cụ thể, ở cấp Trung ương, thủ tục bị bãi bỏ là xử lý miễn lãi các khoản lãi chậm nộp của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp. Tại cấp địa phương, thủ tục bị bãi bỏ có cùng nội dung, áp dụng đối với phạm vi giải quyết ở địa phương.

Việc bãi bỏ các thủ tục hành chính này được thực hiện theo Quyết định số 2885/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 12/10/2026 về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026.