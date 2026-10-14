Bộ Tài chính bãi bỏ 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp nhà nước
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2885/QĐ-BTC ngày 12/10/2026 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Theo đó, bãi bỏ 2 thủ tục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Cụ thể, về thủ tục hành chính cấp Trung ương, bãi bỏ thủ tục xử lý miễn lãi các khoản lãi chậm nộp của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (cấp Trung ương).
Về thủ tục hành chính cấp địa phương, bãi bỏ thủ tục xử lý miễn lãi các khoản lãi chậm nộp của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (cấp địa phương).
Quyết định số 2885/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026./.
Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/bo-tai-chinh-bai-bo-2-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-phat-trien-doanh-nghiep-nha-nuoc-205315.html