Bộ Tài chính bãi bỏ 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp nhà nước

Theo đó, bãi bỏ 2 thủ tục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Bãi bỏ 2 thủ tục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp nhà nước. Ảnh minh họa: Đức Thanh

Cụ thể, về thủ tục hành chính cấp Trung ương, bãi bỏ thủ tục xử lý miễn lãi các khoản lãi chậm nộp của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (cấp Trung ương).

Về thủ tục hành chính cấp địa phương, bãi bỏ thủ tục xử lý miễn lãi các khoản lãi chậm nộp của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (cấp địa phương).

Quyết định số 2885/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026./.