Bộ Tài chính: 71% dự án tồn đọng đã được xử lý, không còn khó khăn, vướng mắc

Chiều 30/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751) chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 751, Hệ thống 751 ghi nhận cả nước có 5.012 dự án khó khăn, vướng mắc, với tổng diện tích sử dụng đất 213.581 ha, tổng mức đầu tư 3.688.751 tỷ đồng.

Theo số liệu cập nhật trên Hệ thống, 3.557 dự án với tổng diện tích 139.404 ha, tổng mức đầu tư 2.490.432 tỷ đồng, đã được xử lý, không còn khó khăn, vướng mắc, chiếm 71% tổng số dự án.

Trong số này, 855 dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng; 2.121 dự án được tháo gỡ vướng mắc để tiếp tục triển khai; 581 dự án được thu hồi hoặc chấm dứt.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn báo cáo tại cuộc họp (Ảnh: VGP).

Bên cạnh đó, 1.131 dự án, với tổng diện tích 56.405 ha, tổng mức đầu tư 779.047 tỷ đồng, đang được các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xử lý theo thẩm quyền, chiếm 23% tổng số dự án.

Còn 158 dự án, với tổng diện tích sử dụng đất 13.073 ha, tổng mức đầu tư 229.410 tỷ đồng, được đề xuất thuộc thẩm quyền xử lý của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan Trung ương, chiếm 3% tổng số dự án. Trong đó, 34 dự án được đề xuất thuộc thẩm quyền xử lý của Quốc hội và 124 dự án thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan Trung ương.

Theo Bộ Tài chính, số dự án này không lớn về số lượng nhưng chủ yếu là những dự án khó, phức tạp về pháp lý, kéo dài qua nhiều thời kỳ pháp luật; một số vướng mắc mang tính đặc thù, chưa thể áp dụng các cơ chế, chính sách đã được ban hành để tháo gỡ.

Báo cáo cũng cho thấy tiến độ, chất lượng rà soát và cập nhật dữ liệu tại một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; thông tin về tình huống pháp lý, nguyên nhân, thẩm quyền xử lý và giải pháp đề xuất còn chưa đầy đủ.

Về thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước, theo số liệu cập nhật trên Hệ thống 751, tổng số tiền đã nộp ngân sách là 52.634 tỷ đồng, gồm 33.410 tỷ đồng trước ngày 1/1/2025, 13.804 tỷ đồng trong năm 2025 và 5.420 tỷ đồng trong năm 2026. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo mới có 20 địa phương cập nhật thông tin, còn 12 địa phương chưa cập nhật.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kết luận cuộc họp (Ảnh: VGP).

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ quan trọng nhằm chống thất thoát, lãng phí, khơi thông nguồn lực tài chính, đất đai, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ rõ tiến độ, chất lượng rà soát, cập nhật dữ liệu tại một số cơ quan, địa phương còn chưa đáp ứng yêu cầu; dữ liệu còn thiếu đồng bộ, chưa làm rõ nguyên nhân, nội dung vướng mắc và thẩm quyền giải quyết. Công tác phối hợp, hướng dẫn xử lý có lúc chưa chặt chẽ, kịp thời; vẫn còn tình trạng trông chờ, đùn đẩy những vấn đề thuộc thẩm quyền lên cấp trên.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các nhiệm vụ phải xác định rõ trách nhiệm, công việc, thời hạn và kết quả. Những việc thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương phải chủ động giải quyết, không đùn đẩy, né tránh; lãnh đạo các bộ, địa phương chịu trách nhiệm xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền theo phân công và quy định.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc pháp luật chưa có quy định, cơ quan quản lý chuyên ngành phải chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý hoặc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật; xác định cụ thể vướng mắc ở quy định nào, cần sửa văn bản nào, cơ quan nào chủ trì và thời hạn thực hiện.

Đối với 1.131 dự án đang được các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xử lý theo thẩm quyền, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính phân loại theo từng bộ, ngành, địa phương, thống nhất thời hạn hoàn thành và đưa vào kế hoạch theo dõi, đôn đốc.

Đối với 158 dự án được đề xuất thuộc thẩm quyền xử lý của Trung ương, các bộ, cơ quan phải làm rõ từng vướng mắc, căn cứ pháp luật và phương án xử lý; nêu cụ thể vướng ở quy định nào, cần sửa văn bản pháp luật nào, hình thức sửa, cơ quan chủ trì và thời hạn thực hiện.

Trong đó, 34 dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội phải được tổng hợp, báo cáo Chính phủ trước ngày 30/10/2026; 124 dự án thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan Trung ương phải báo cáo Chính phủ trước ngày 20/10/2026.