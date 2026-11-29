Đây là bộ sưu tập hoa sen đa dạng về chủng loại, chất liệu, có số lượng hiện vật nhiều nhất thế giới, được bà dày công sưu tầm trong suốt 20 năm.

Lễ trao Bằng xác lập Kỷ lục thế giới diễn ra trong khuôn khổ Gặp mặt Cộng đồng Kỷ lục gia miền Bắc lần thứ 8 năm 2026, với chủ đề “Hội tụ tinh hoa - Kết nối giá trị”.

Nhà sưu tập Nguyễn Thị Thanh Tâm nhận Kỷ lục thế giới với Bộ sưu tập “Sen trong đời sống văn hoá Việt”

Sự kiện có sự tham dự của Trung tướng, Anh hùng vũ trụ Phạm Tuân; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Hoàng Kiền; TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam; TS Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cùng đông đảo các Kỷ lục gia, đại biểu.

Phát biểu tại sự kiện, TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam cho biết, trải qua hơn 22 năm hình thành và phát triển, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã xác lập gần 4.000 kỷ lục trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, ẩm thực, khoa học, giáo dục, kinh tế và đời sống xã hội.

Theo ông, trong giai đoạn phát triển mới, giá trị của kỷ lục không chỉ dừng lại ở việc xác lập hay vinh danh một thành tựu mà quan trọng hơn là làm thế nào để những giá trị ấy được gìn giữ, phát huy và lan tỏa, trở thành nguồn lực đóng góp cho văn hóa, du lịch, kinh tế, giáo dục và đời sống xã hội.

Nhà sưu tập Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nhà thiết kế Việt Phượng với những thiết kế độc đáo về sen trên áo dài

TS Thang Văn Phúc cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động lưu giữ, quảng bá và kết nối các giá trị kỷ lục thông qua những nền tảng như Bản đồ Kỷ lục số, Ngân hàng thành tựu Kỷ lục (GAB), Sách số Kỷ lục và Thẻ Kỷ lục gia.

Ông mong muốn mỗi Kỷ lục gia, đơn vị sở hữu kỷ lục tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, biến những thành tựu đã được ghi nhận thành những giá trị mới có ích cho cộng đồng.

Tại chương trình, thừa ủy quyền của Tổ chức Kỷ lục Thế giới, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao Bằng xác lập Kỷ lục thế giới cho ba cá nhân, trong đó có nhà sưu tập Nguyễn Thị Thanh Tâm với bộ sưu tập “Sen trong đời sống văn hóa Việt”.

Chia sẻ niềm vui khi bộ sưu tập được vinh danh đúng dịp tròn 20 năm bắt đầu hành trình sưu tầm, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết: “Tôi đến với sen như một nhân duyên. Nhiều năm qua, tôi đã miệt mài lưu giữ, quảng bá hình ảnh của sen trong đời sống văn hóa Việt. Càng nghiên cứu về sen sẽ càng thấy đây là mảng đề tài hấp dẫn. Sen thực sự rất vi diệu…”.

Với nhà sưu tập Nguyễn Thị Thanh Tâm, sự kiện càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức tại vịnh Lan Hạ, nơi hội tụ cảnh sắc thiên nhiên và chiều sâu di sản, bản sắc văn hóa biển.

Bộ sưu tập đã được giới thiệu tại nhiều cuộc triển lãm, đưa hình tượng hoa sen đến gần hơn với công chúng qua những cách thể hiện phong phú, từ nét vẽ trên lá sen khô đến các họa tiết trang trí trên gốm.

Bà cho biết, sự ghi nhận lần này là nguồn động viên để tiếp tục hành trình sưu tầm, gìn giữ và giới thiệu những giá trị văn hóa gắn với hoa sen. Qua đó, bà mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của loài hoa được xem là biểu tượng của văn hóa Việt Nam, giúp thế hệ trẻ, công chúng trong nước và bạn bè quốc tế hiểu thêm về vị trí, ý nghĩa của hoa sen trong đời sống người Việt.

Hiện bộ sưu tập “Sen trong đời sống văn hóa Việt” có hơn 500 tác phẩm, hiện vật, kỷ vật mang hình tượng hoặc họa tiết hoa sen, được thể hiện trên nhiều chất liệu và loại hình nghệ thuật khác nhau như bình gốm Bát Tràng, gốm Phù Lãng, lọ hoa, tranh sơn dầu, sơn mài, thủy mặc, tranh đá quý, tranh gốm, tranh gỗ, tranh trên lá sen khô, tranh thư pháp, hoa sen sấy khô…

Nhà sưu tập Nguyễn Thị Thanh Tâm và một số tác phẩm trong bộ sưu tập

Không chỉ có giá trị về mặt sưu tầm, bộ sưu tập còn cho thấy sự phong phú trong cách thể hiện hình tượng hoa sen qua nhiều chất liệu, kỹ thuật và loại hình sáng tạo, từ nghệ thuật truyền thống đến đương đại. Mỗi tác phẩm, hiện vật là một cách tiếp cận khác nhau với hình tượng sen, qua đó phản ánh sức sống của loài hoa này trong đời sống thẩm mỹ, tinh thần và văn hóa người Việt.

Thông qua các hoạt động triển lãm, bộ sưu tập góp phần tôn vinh, quảng bá vẻ đẹp hoa sen cùng những giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho các cá nhân, đơn vị và thẻ GAB cho các Kỷ lục gia tiêu biểu.

Bên cạnh hoạt động vinh danh, tọa đàm “Từ kỷ lục đến giá trị” đã thu hút sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia với nhiều ý kiến trao đổi về việc nhận diện, bảo vệ và phát huy giá trị của các kỷ lục.

Các đại biểu cho rằng, đằng sau mỗi kỷ lục không chỉ là một thành tích được xác lập mà còn có thể là một ý tưởng, công trình, tác phẩm, sản phẩm, thương hiệu, bí quyết hay hành trình lao động, nghiên cứu, sáng tạo bền bỉ của cá nhân, tập thể.

Từ đó, vấn đề đặt ra không chỉ là xác lập và tôn vinh mà còn cần có giải pháp bảo tồn, khai thác, chuyển đổi số tư liệu, hiện vật đã được ghi nhận, để các giá trị kỷ lục tiếp tục được lan tỏa và đóng góp thiết thực cho cộng đồng, xã hội.