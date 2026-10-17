Bộ sưu tập sản phẩm ăn theo loạt sách bán chạy nhất hiện nay

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ loạt tiểu thuyết giả tưởng ăn khách The Empyrean (Fourth Wing, Iron Flame, Onyx Storm) quy tụ loạt sản phẩm phong phú, từ trò chơi giải trí, đồ thủ công cho đến các vật dụng văn phòng phẩm dành riêng cho cộng đồng người hâm mộ.

Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: Tranh ghép hình 500 miếng, Cờ tỷ phú, Tranh ghép hình rồng, Sách tìm từ. Ảnh: Barnes & Noble.

Ở nhóm sản phẩm giải trí, điểm nhấn nổi bật nhất là phiên bản cờ tỷ phú Monopoly lấy chủ đề Fourth Wing có giá 45 USD, cho phép người chơi khám phá các địa danh biểu tượng trong tác phẩm và đi kèm một thông điệp đặc biệt do chính tác giả Rebecca Yarros gửi tặng.

Bên cạnh đó, người đọc còn có thể lựa chọn các bộ xếp hình nghệ thuật có giá từ 18 đến 20 USD, mô tả phân cảnh nhân vật Violet đọc sách trong thư viện hoặc hình ảnh những chú rồng huyền thoại theo phong cách kính màu.

Đối với dòng phụ kiện thời trang và quà lưu niệm, nhà sách giới thiệu mẫu móc khóa bằng bông hình rồng Andarna kích thước 5,5 inch (13,97 cm). Hãng cũng tung ra hai mẫu túi vải canvas mang phong cách tối giản, bao gồm phiên bản in biểu trưng Học viện Chiến tranh Basgiath và phiên bản minh họa các cuốn sách xuất hiện trong truyện giá 25 USD.

Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: Pin cài áo, túi đựng máy đọc sách, túi tote, sách tô màu. Ảnh: Barnes & Noble.

Nhóm văn phòng phẩm và sách hoạt động thu hút sự chú ý với ấn phẩm The Rider Files, cuốn sách tô màu kèm dán nhãn độc quyền cho các tập truyện, cùng ấn bản giải đố tìm từ. Độc giả yêu thích ghi chép cũng có thể sở hữu các cuốn sổ tay được thiết kế mô phỏng theo nhật ký trong truyện như Book of Brennan hay Navarre Library Journal.

Ngoài ra, bộ sưu tập còn đáp ứng xu hướng làm đồ thủ công với các bộ dụng cụ đan móc (crochet kits). Món quà này cung cấp đầy đủ nguyên liệu cùng hướng dẫn chi tiết để độc giả tự tay tạo hình các chú rồng Andarna, Tairn, Sgaeyl hay bộ nhân vật chính Violet và Xaden.

Bộ phụ kiện hiện được phân phối trên toàn hệ thống cửa hàng và website trực tuyến của Barnes & Noble, tạo nên đợt mua sắm sôi nổi trong cộng đồng độc giả yêu thích thể loại romantasy (lãng mạn giả tưởng) trong bối cảnh ra mắt tập tiếp theo của bộ truyện.