Bổ sung vùng di sản, di tích quốc gia đặc biệt vào địa bàn ưu tiên phát triển du lịch

Mở rộng địa bàn áp dụng chính sách đối với dự án du lịch chất lượng cao

Cơ bản tán thành dự thảo Nghị quyết đã được tiếp thu, chỉnh lý, đại biểu Nguyễn Khánh Vũ cho rằng, các quy định về địa bàn ưu tiên, loại hình dự án được hưởng chính sách và phát triển hạ tầng kết nối cần tiếp tục được rà soát, hoàn thiện nhằm bảo đảm tính đồng bộ.

Theo đại biểu, Điều 3 của dự thảo Nghị quyết xác định sáu địa bàn ưu tiên, trong đó có địa điểm du lịch cộng đồng tại miền núi, biên giới, hải đảo và địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn. Điểm a khoản 3 Điều 5 quy định dự án động lực được đầu tư tại cả sáu địa bàn này.

ĐBQH Nguyễn Khánh Vũ (Quảng Trị) phát biểu. Ảnh: Khánh Duy

Tuy nhiên, điểm c khoản 2 Điều 5 lại quy định dự án chất lượng cao chỉ được đầu tư tại trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia và địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia. Như vậy, các địa bàn khó khăn dù thuộc diện ưu tiên nhưng không thuộc phạm vi áp dụng chính sách đối với dự án chất lượng cao, trừ trường hợp đồng thời thuộc một trong ba loại địa điểm nêu trên.

Đại biểu cho biết, báo cáo giải trình nhận định các quy định này không mâu thuẫn và địa bàn khó khăn chủ yếu tiếp cận chính sách thông qua nhóm dự án không đặt ngưỡng vốn, lao động. Tuy nhiên, theo đại biểu, nội dung giải trình vẫn chưa đầy đủ.

Dẫn chứng cụ thể, đại biểu chỉ ra rằng, tại các địa bàn khó khăn, dự án có vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng được xem xét là dự án động lực, trong khi dự án có vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng lại không được xem xét là dự án chất lượng cao. Nhiều địa phương gặp tình huống này, trong đó có Quảng Trị.

Bên cạnh đó, theo báo cáo giải trình, Chính phủ sẽ quy định thêm điều kiện về tiềm năng du lịch và sự phù hợp với quy hoạch đối với địa bàn khó khăn. Mặt khác, dự án chất lượng cao theo khoản 2 Điều 6 chỉ được hỗ trợ về hạ tầng, xúc tiến và thủ tục, không được hưởng ưu đãi về thuế, tiền thuê đất.

Toàn cảnh phiên thảo luận, sáng 11/11. Ảnh: Khánh Duy

Từ những căn cứ trên, đại biểu cho rằng, việc mở rộng địa bàn áp dụng chính sách đối với dự án chất lượng cao sẽ không dẫn đến dàn trải chính sách, cũng không làm giảm thu ngân sách.

Đại biểu Nguyễn Khánh Vũ đề nghị sửa điểm c khoản 2 Điều 5 theo hướng cho phép dự án chất lượng cao được thực hiện tại cả các địa bàn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 khi đáp ứng điều kiện do Chính phủ quy định.

Bổ sung vùng di sản, ưu tiên hạ tầng kết nối các vùng động lực

Đề cập chính sách phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản, đại biểu Nguyễn Khánh Vũ cho biết, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đã đề cập chính sách ưu đãi đầu tư đối với các dự án động lực gắn với “vùng di sản”. Khoản 1 Điều 2 của dự thảo Nghị quyết cũng xác định nguyên tắc phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Tuy nhiên, Điều 3 chưa xác định vùng di sản là địa bàn ưu tiên; Điều 4 chưa quy định dự án bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với du lịch là loại hình dự án được hưởng chính sách. Do đó, các dự án tại vùng di sản nằm ngoài sáu địa bàn quy định tại Điều 3 không được xem xét là dự án động lực.

Các ĐBQH dự phiên thảo luận tại Hội trường. Ảnh: Khánh Duy

Liên hệ thực tiễn Quảng Trị, đại biểu cho biết, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa, sinh thái, hang động và biển đảo, nổi bật là Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng. Quảng Trị và nhiều địa phương khác cũng có di tích quốc gia đặc biệt, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia, song dự thảo Nghị quyết chưa đưa vùng di sản, di tích vào địa bàn ưu tiên để được thụ hưởng các cơ chế, chính sách đặc thù.

Về phát triển hạ tầng kết nối, đại biểu chỉ rõ Nghị quyết số 26-NQ/TW yêu cầu phát triển hệ thống hạ tầng kết nối từ các cửa ngõ quốc tế đến các vùng động lực, trung tâm du lịch và khu du lịch quốc gia.

Tuy nhiên, khoản 1 Điều 12 của dự thảo Nghị quyết mới đề cập cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm và khu du lịch quốc gia, chưa bao gồm các vùng động lực và địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia, dù loại địa điểm này đã được xác định là địa bàn ưu tiên tại khoản 3 Điều 3.

Các ĐBQH dự phiên thảo luận tại Hội trường. Ảnh: Khánh Duy

Theo đại biểu, có những địa phương thuộc khu vực động lực theo Quy hoạch hệ thống du lịch, có cửa ngõ quốc tế nhưng chưa có trung tâm du lịch hoặc khu du lịch quốc gia, nên chưa thuộc diện ưu tiên phát triển hạ tầng kết nối theo quy định này.

Từ thực tiễn trên, đại biểu Nguyễn Khánh Vũ đề nghị bổ sung vào Điều 3 địa bàn “vùng di sản thế giới, di tích quốc gia đặc biệt”; bổ sung vào Điều 4 loại hình dự án bảo tồn, phát huy giá trị di sản, di tích gắn với du lịch; đồng thời bổ sung vào khoản 1 Điều 12 “các vùng động lực” và địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia.

Về nguồn lực thực hiện, đại biểu đề nghị ngân sách trung ương quan tâm hỗ trợ, bố trí ngân sách cho các địa phương chưa tự cân đối được, nhằm bảo đảm công bằng trong thụ hưởng các cơ chế, chính sách phát triển du lịch.