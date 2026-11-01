Bổ sung vitamin, thực phẩm chức năng cho trẻ đúng cách

Đáp: Nhiều phụ huynh có thói quen bổ sung vitamin và thực phẩm chức năng cho con với mong muốn tăng sức đề kháng, hỗ trợ phát triển thể chất. Tuy nhiên, không phải trẻ nào cũng cần sử dụng những sản phẩm này thường xuyên. Với trẻ khỏe mạnh, phát triển bình thường và có chế độ ăn đa dạng, cân đối, việc bổ sung thường không cần thiết nếu không có chỉ định phù hợp.

Vitamin và khoáng chất nên được bổ sung khi trẻ có nguy cơ thiếu hụt, được xác định thiếu vi chất, mắc bệnh ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng hoặc có chỉ định của bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng. Tự ý sử dụng có thể khiến trẻ dư thừa một số vitamin như vitamin A, vitamin D, ảnh hưởng đến sức khỏe và gây mất cân đối dinh dưỡng.

Để trẻ phát triển tốt, cha mẹ nên ưu tiên xây dựng thực đơn phù hợp với độ tuổi, kết hợp đa dạng các nhóm thực phẩm như thịt, cá, trứng, sữa, rau xanh, trái cây và các loại thực phẩm giàu tinh bột. Cần chú ý cân đối các nhóm chất, tránh tình trạng trẻ ăn nhiều thịt nhưng thiếu rau xanh, uống nhiều sữa nhưng ít sử dụng các thực phẩm khác.

Bên cạnh đó, sữa chua và các thực phẩm giàu chất xơ góp phần duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, cải thiện chức năng tiêu hóa. Cha mẹ cũng cần hình thành cho trẻ thói quen ăn uống khoa học, duy trì giờ ăn hợp lý, không ép trẻ ăn quá mức; hạn chế bánh kẹo, nước ngọt và đồ chiên rán, không để đồ ăn vặt thay thế bữa chính. Đồng thời, khuyến khích trẻ uống đủ nước, ưu tiên nước lọc.

Ngoài ra, cha mẹ nên theo dõi chiều cao, cân nặng định kỳ để đánh giá sự phát triển, kịp thời phát hiện nguy cơ suy dinh dưỡng, thừa cân hoặc béo phì. Nếu nhận thấy trẻ ăn uống kém, chậm tăng trưởng hoặc nghi ngờ thiếu vi chất, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám để được đánh giá tình trạng dinh dưỡng và tư vấn phù hợp, thay vì tự mua vitamin bổ sung.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng đầy đủ hằng ngày, trẻ cần được tiêm chủng đầy đủ, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên, giữ vệ sinh cá nhân và rửa tay đúng cách để góp phần phòng ngừa bệnh tật.