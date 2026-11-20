Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Luật đã hoàn thiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt nhằm khuyến khích các dự án có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo quy định được thông qua, các dự án đáp ứng yêu cầu về quy mô vốn đầu tư và thời hạn giải ngân vốn theo quy định của Chính phủ được áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt.

Các dự án thuộc diện này bao gồm: dự án đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; dự án xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu lớn, hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng di động từ 5G trở lên và các hạ tầng số khác trong lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Chính sách cũng hướng tới các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ chiến lược và công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo quy định của Chính phủ.

Đáng chú ý, Luật bổ sung nhóm dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn; xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số.

Bên cạnh đó, các dự án đầu tư trung tâm dịch vụ logistics quốc tế, kho dự trữ năng lượng và kho dự trữ hàng hóa cho khu vực, quốc tế cũng thuộc nhóm được xem xét áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt.

Một điểm mới khác là Luật bổ sung Điều 17a về hỗ trợ đào tạo lao động từ ngân sách địa phương. Theo đó, căn cứ khả năng cân đối ngân sách và định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp triển khai hoạt động đào tạo lao động là công dân Việt Nam tại các cơ sở đào tạo trong nước.

Tiêu chí, điều kiện và mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, nhưng không được vượt quá mức hỗ trợ tương ứng tối đa theo quy định của Chính phủ. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cũng quy định hoặc giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định quy trình, thủ tục hỗ trợ.

Quy định này tạo cơ sở để các địa phương chủ động sử dụng nguồn lực ngân sách, gắn chính sách hỗ trợ đầu tư với nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Luật cũng bổ sung Điều 17b về hỗ trợ chuyển đổi xanh, phát triển khu công nghiệp sinh thái; trong đó quy định chính sách khấu hao nhanh tối đa không quá 2 lần đối với một số tài sản cố định.

Theo đó, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp, khu kinh tế được áp dụng chính sách khấu hao nhanh tối đa không quá 2 lần đối với tài sản cố định là máy móc, thiết bị, dây chuyền, công nghệ, thiết bị phần cứng, phần mềm phục vụ quan trắc, quản lý khu công nghiệp và các tài sản cố định khác.

Chính sách này cũng áp dụng đối với công trình hạ tầng xã hội trong khu công nghiệp phục vụ người lao động và công trình xây dựng phục vụ cộng sinh công nghiệp đã hình thành tài sản cố định nhằm đáp ứng tiêu chí chuyển đổi khu công nghiệp sinh thái.

Đối với doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư thuộc danh mục dự án phân loại xanh, Luật quy định được áp dụng chính sách khấu hao nhanh tối đa không quá 2 lần đối với tài sản cố định là máy móc, thiết bị, dây chuyền, công nghệ, thiết bị phần cứng, phần mềm phục vụ dự án.

Để được hưởng chính sách này, dự án phải đáp ứng yêu cầu về quy mô vốn đầu tư và thời hạn giải ngân vốn theo quy định của Chính phủ. Chính phủ cũng được giao quy định cụ thể đối tượng và điều kiện áp dụng.

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua Luật, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Một trong những nội dung được Chính phủ tiếp thu, chỉnh lý là quy định về nới lỏng điều kiện tiếp cận thị trường. Theo đó, việc điều chỉnh được thực hiện theo nguyên tắc cơ quan nào ban hành điều kiện thì cơ quan đó quyết định việc nới lỏng.

Đối với các điều kiện được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi theo trình tự, thủ tục rút gọn. Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, quy định này nhằm bảo đảm tính kịp thời, linh hoạt trong điều chỉnh chính sách.

Trong thực tiễn triển khai, việc nới lỏng điều kiện tiếp cận thị trường có thể phát sinh từ yêu cầu thu hút một dự án hoặc một lĩnh vực cụ thể tại một thời điểm nhất định trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Nếu thực hiện theo trình tự, thủ tục thông thường có thể kéo dài thời gian, làm mất đi cơ hội thu hút đầu tư và không đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Về gói chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, dự thảo được chỉnh lý theo hướng Chính phủ quyết định gói chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vượt trội thuộc thẩm quyền. Trường hợp gói chính sách có nội dung khác với quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, gói chính sách này dự kiến chỉ áp dụng đối với dự án đầu tư đặc biệt quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, được hình thành trong quá trình đàm phán với nhà đầu tư chiến lược và đòi hỏi phải có quyết định nhanh trong thời gian ngắn và yêu cầu phải có quyết định nhanh trong thời gian ngắn, phù hợp với trường hợp cấp bách để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Đối với Quỹ Hỗ trợ đầu tư, Chính phủ đề xuất lược bỏ quy định phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi ban hành quy định chi tiết về quỹ. Cơ sở pháp lý của quỹ đã được xác lập tại Điều 16 Luật Đầu tư số 143/2025; chính sách của quỹ cũng đã được quy định tại Điều 17 dự thảo Luật.

Hoạt động của quỹ đã được triển khai đồng bộ, ổn định từ năm 2025. Nguồn ngân sách cấp cho quỹ hằng năm nằm trong dự toán ngân sách trung ương do Quốc hội quyết định; Chính phủ phê duyệt tổng mức hỗ trợ, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ và cơ quan điều hành quỹ phối hợp với Kho bạc Nhà nước thực hiện chi trả cho doanh nghiệp đáp ứng điều kiện.

Việc lập kế hoạch, dự toán, giao dự toán, quyết toán và giám sát chi của quỹ được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch.