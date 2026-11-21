Sáng 21/11, Quốc hội cũng đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Cấm kinh doanh thuốc theo phương thức thương mại điện tử

Trước đó, báo cáo do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày cho biết, liên quan Luật Dược, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung hành vi nghiêm cấm tại khoản 2, Điều 4 dự thảo luật (khoản 19 Điều 6 Luật Dược) theo hướng làm rõ hành vi cấm đối với kinh doanh thuốc theo phương thức thương mại điện tử và sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 4 (điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Dược) theo hướng làm rõ các nền tảng được phép kinh doanh theo phương thức thương mại điện tử.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trình bày báo cáo tại hội trường.

Dự thảo luật bổ sung trách nhiệm của Bộ Công an trong việc phối hợp với Bộ Tài chính tại khoản 4 dự thảo luật (điểm b khoản 4 Điều 10 Luật Dược) trong việc quản lý, kiểm soát nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc chưa được cấp phép lưu hành, nhập khẩu dược liệu chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, xuất khẩu dược liệu thuộc danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm, đặc hữu phải kiểm soát.

Luật cũng sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 8 dự thảo luật (quy định chuyển tiếp) theo hướng làm rõ quy định chuyển tiếp đối với việc thực hiện công bố, công bố lại giá bán buôn thuốc dự kiến.

Bổ sung quy định chuyển tiếp tại Điều 8 dự thảo luật theo hướng, cơ sở kinh doanh dược đang kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng, website thương mại điện tử bán hàng có chức năng đặt hàng trực tuyến đã được thông báo, đăng ký được tiếp tục kinh doanh trên các phương tiện đó đến hết ngày 30/6/2027.

Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại

Về Luật Trẻ em, một trong những nội dung quan trọng của luật sửa đổi là hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin và bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại. Theo quy định mới, Bộ Y tế, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã và cơ quan Công an các cấp có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin, phối hợp xác minh, đánh giá hành vi xâm hại, tình trạng mất an toàn và mức độ nguy cơ gây tổn hại đối với trẻ em.

Quang cảnh hội trường.

Đáng chú ý, trường hợp trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi bởi cha, mẹ hoặc người chăm sóc; hoặc người chăm sóc từ chối thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp, Chủ tịch UBND cấp xã có thể đề nghị Tòa án có thẩm quyền quyết định hạn chế quyền của cha, mẹ, người giám hộ hoặc tạm thời cách ly trẻ em và áp dụng biện pháp chăm sóc thay thế. Luật cũng bổ sung yêu cầu đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, trong đó có trách nhiệm bảo mật thông tin và các trường hợp bị đình chỉ, chấm dứt hoạt động.

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và cấm trẻ em từ 16 tuổi trở xuống không được sử dụng điện thoại thông minh. Tuy nhiên, qua rà soát, Chính phủ nhận thấy, Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2025 đã có quy định về phòng, chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, do tại lần sửa đổi này, nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Trẻ em chỉ tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Các kiến nghị của đại biểu Quốc hội là nội dung mới nên cần được nghiên cứu, đánh giá tác động đầy đủ trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định. Do vậy, Chính phủ sẽ nghiên cứu, đề xuất bổ sung khi sửa đổi toàn diện Luật Trẻ em.

Chính thức cấm sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha Sáng cùng ngày, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Luật gồm 3 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027. Một trong những nội dung đáng chú ý của luật là sửa đổi, bổ sung Điều 9 về các hành vi bị nghiêm cấm. Theo đó, nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu và chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha và các sản phẩm thuốc lá khác. Các hành vi kinh doanh sản phẩm được thiết kế mô phỏng bao thuốc lá, điếu thuốc lá hoặc có cấu tạo, chức năng như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cũng thuộc diện bị nghiêm cấm, trừ trường hợp pháp luật cho phép. Đặc biệt, luật nghiêm cấm sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha và các sản phẩm thuốc lá khác. Quy định này thể hiện rõ yêu cầu kiểm soát các sản phẩm có nguy cơ gây hại cho sức khỏe, bên cạnh thuốc lá truyền thống. Luật tiếp tục quy định nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá; sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá hoặc bán, cung cấp thuốc lá cho đối tượng này. Hành vi bán thuốc lá qua máy bán hàng tự động, bán thuốc lá trên môi trường điện tử cũng bị nghiêm cấm, trừ trường hợp giao dịch giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá hợp pháp...