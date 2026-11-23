Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi) với 463/472 đại biểu có mặt tán thành. Bộ luật gồm 417 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Đáng chú ý, điều 343 của Bộ luật quy định về tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ.

Theo đó, người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Theo Điều 351 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca có thể bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Như vậy, lần sửa đổi này đã bổ sung thêm tội xúc phạm Đảng kỳ.

Trực thăng kéo cờ Đảng dịp lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Thế Bằng

Bộ luật cũng bổ sung điều 99 về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cụ thể, mức phạt tù từ 5-12 năm áp dụng nếu: Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm gây chiến tranh tâm lý.

Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng bị phạt tù từ 10-20 năm. Người chuẩn bị phạm tội này bị phạt tù từ 1-5 năm.

Tăng án tù với tội làm nhục người khác

Điều 138 của Bộ luật Hình sự quy định về mức hình phạt với tội làm nhục người khác nhẹ nhất là cảnh cáo, nặng nhất là 3-7 năm tù (mức cũ 2-5 năm tù). Mức nặng nhất này áp dụng với người gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Làm nạn nhân tự sát.

Điều 139 về tội vu khống quy định mức hình phạt nhẹ nhất là phạt tiền 20 triệu đồng (mức cũ 10 triệu đồng), hình phạt nặng nhất là 7 năm tù (giữ nguyên như hiện hành).

Điều 179 về tội quảng cáo gian dối quy định mức hình phạt nhẹ nhất là phạt tiền 50-200 triệu đồng (mức cũ 10-100 triệu đồng) hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Bộ luật còn bổ sung việc pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự về tội này, thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng. Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, cấm kinh doanh hoặc cấm hoạt động trong một số lĩnh vực, ngành nghề nhất định từ 1-3 năm.

Về tội lừa dối khách hàng, Bộ luật Hình sự mới cũng bổ sung quy định mức hình phạt mới với pháp nhân thương mại....

Ngoài ra, Bộ luật cũng quy định về mức phạt tiền mới với một số tội.

Thêm hình phạt lao động phục vụ cộng đồng

Tại điều 39 về cải tạo không giam giữ, Bộ luật bổ sung biện pháp "thực hiện công việc phục vụ cộng đồng" là biện pháp thay thế hình thức phạt tiền.

Biện pháp này được áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính bị áp dụng hình thức phạt tiền từ 5 triệu đồng trở xuống, đã nhận lỗi và tự nguyện đề nghị được thực hiện biện pháp thay thế, bảo đảm phù hợp với Công ước về lao động cưỡng bức năm 1930 mà Việt Nam là thành viên.

Luật quy định thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng không quá 4 giờ/ngày và không quá 5 ngày trong 1 tuần. Tổng thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng không quá 40 giờ. Ngay sau khi người vi phạm thực hiện xong công việc phục vụ cộng đồng, cơ quan tổ chức thi hành biện pháp này có xác nhận về việc thi hành xong.

Trong thời gian thực hiện công việc phục vụ cộng đồng, nếu cá nhân vi phạm không thực hiện thì người có thẩm quyền có thể xem xét quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp này để áp dụng hình thức phạt tiền.

Luật nêu rõ không áp dụng biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng đối với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người từ đủ 70 tuổi trở lên, người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng.

Đồng thời, Chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng biện pháp thực hiện công việc phục vụ cộng đồng.

Sản xuất, kinh doanh khí cười N2O bị xử lý hình sự

Điều 172 của Bộ luật Hình sự quy định về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm, trong đó đã bổ sung tội liên quan sản xuất, kinh doanh khí cười N2O. Cụ thể, người nào sản xuất, buôn bán hàng cấm N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp ngoài mục đích y tế trị giá từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng sẽ bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 2 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1-5 năm.

Hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp ngoài mục đích y tế trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 2-6 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 5-10 năm.

Mức phạt tù 8-15 năm nếu N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp ngoài mục đích y tế trị giá 200 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên.

Tương tự, tại điều 173 về Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, bộ luật bổ sung hành vi tàng trữ, vận chuyển khí N2O dùng vào mục đích trái pháp luật với các ngưỡng định khung tương tự Điều 172, với mức phạt nhẹ nhất 100 triệu đồng, nặng nhất là 10 năm tù.

Pháp nhân thương mại cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.

Bộ luật Hình sự trước đây chưa có quy định riêng biệt cho khí N2O nên chỉ có thể xử lý vi phạm thông qua quy định về Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm hoặc Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.