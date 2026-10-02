Bổ sung tình huống khoảng cách an toàn vào đào tạo lái xe

Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo lái xe ô tô tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình dạy và học thực hành lái xe.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc triển khai được thực hiện trên cơ sở Công văn số 14794/BXD-VT&ATGT ngày 18/9/2026 của Bộ Xây dựng về thực hiện các nhiệm vụ tại Thông báo số 482/VPCP-CN ngày 14/9/2026 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 14824/BXD-CĐBVN ngày 18/9/2026 về tiếp tục tăng cường chất lượng công tác đào tạo lái xe trên đường.

Thời gian qua, các Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai và chỉ đạo các cơ sở đào tạo thực hiện những nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, theo phản ánh của Cục Cảnh sát giao thông và các cơ quan truyền thông, đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tập lái tại Bắc Ninh, Gia Lai…, khiến 1 giáo viên và 1 người tử vong.

Trước thực tế này, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ sở đào tạo tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ Bộ Xây dựng đã giao, đồng thời tập trung nâng cao mức độ an toàn trong quá trình học viên thực hành lái xe trên đường.

Bổ sung các tình huống thực tế vào giáo trình

Một trong những nội dung trọng tâm là nghiên cứu, biên soạn, thẩm định và ban hành giáo trình, chương trình đào tạo lái xe chi tiết, trong đó bổ sung các tình huống liên quan đến việc duy trì khoảng cách an toàn giữa các phương tiện.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị chú trọng hướng dẫn học viên xử lý các tình huống như: chuyển làn vào đường cao tốc; chuyển làn để ra khỏi đường cao tốc; xe phía trước đột ngột giảm tốc độ; hoặc phương tiện khác chuyển làn vào khoảng trống giữa xe tập lái và xe phía trước.

Việc đưa các tình huống thực tế này vào chương trình nhằm giúp học viên nhận biết nguy cơ, hình thành kỹ năng xử lý và chủ động duy trì khoảng cách phù hợp trong quá trình tham gia giao thông.

Bên cạnh việc hoàn thiện nội dung đào tạo, các cơ sở đào tạo phải kiểm tra, rà soát quy trình quản lý, quy trình dạy thực hành lái xe và việc phân công, bố trí giáo viên dạy thực hành, bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn cho học viên và giáo viên.

Tăng kiểm tra, giám sát quá trình đào tạo

Đối với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao, đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động đào tạo lái xe tại các cơ sở trên địa bàn.

Việc kiểm tra phải được thực hiện cả đối với quá trình đào tạo thực tế và trên Hệ thống thông tin quản lý, giám sát đào tạo lái xe, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những trường hợp thực hiện chưa đúng nội dung, chương trình hoặc chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Các cơ sở đào tạo cũng phải thực hiện đầy đủ việc báo cáo, truyền dữ liệu phục vụ công tác quản lý, giám sát theo quy định.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo các cơ sở đào tạo tổ chức biên soạn, thẩm định giáo trình và chương trình đào tạo chi tiết, bổ sung đầy đủ các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn khi học viên thực hành trên đường bộ và đường cao tốc.

Sau khi hoàn thiện, các cơ sở phải tổ chức triển khai trong thực tế và chịu sự kiểm tra, đánh giá của cơ quan quản lý theo quy định.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc tăng cường an toàn trong đào tạo thực hành lái xe cần được thực hiện đồng bộ từ chương trình, giáo trình, quy trình quản lý, phân công giáo viên đến công tác kiểm tra, giám sát, qua đó hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn đối với xe tập lái.