Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1999/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ.

Rút ngắn thời gian điều chỉnh phân loại đường bộ. Ảnh: Quốc lộ 6.

Điểm mới đáng chú ý là thủ tục quyết định giao UBND cấp tỉnh quản lý tuyến, đoạn tuyến quốc lộ. Theo đó, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm lập tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng giao quản lý quốc lộ.

Hồ sơ được thực hiện trực tuyến thông qua hệ thống liên thông quản lý văn bản, với thành phần gồm một bộ tờ trình theo mẫu quy định.

Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan chức năng kiểm tra thành phần hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, Bộ Xây dựng có văn bản thông báo để địa phương bổ sung, hoàn thiện.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng có 10 ngày làm việc để thẩm định và ban hành quyết định giao UBND cấp tỉnh quản lý tuyến, đoạn tuyến quốc lộ nếu đáp ứng điều kiện. Thủ tục này không quy định phí, lệ phí.

Việc cụ thể hóa quy trình giao địa phương quản lý quốc lộ tạo cơ sở để triển khai thống nhất việc phân công quản lý hệ thống đường bộ. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cơ quan đề nghị và cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Một nội dung khác được sửa đổi, bổ sung là thủ tục phân loại và điều chỉnh các hệ thống đường bộ gồm quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị, đường xã và đường chuyên dùng.

Đối với tuyến đường thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh loại đường liên quan đến quốc lộ và gửi Bộ xem xét.

Với các tuyến thuộc thẩm quyền của địa phương, Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát, lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh giữa các loại đường địa phương, trình UBND cấp tỉnh quyết định.

Thời gian xử lý thủ tục được quy định trong vòng 2 ngày làm việc để kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan tiếp nhận thông báo để bổ sung.

Trong 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định và ban hành quyết định điều chỉnh loại đường nếu đủ điều kiện.

Đáng chú ý, thẩm quyền quyết định được phân định theo từng trường hợp. Bộ Xây dựng quyết định điều chỉnh quốc lộ thành đường địa phương hoặc đường địa phương, đường khác thành quốc lộ đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền theo quy định.

UBND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh các loại đường địa phương theo cấp quản lý khi có thay đổi quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn hoặc các quy hoạch liên quan.