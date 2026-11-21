Sáng 21/11, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung thêm hai ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương cho người lao động, gồm ngày 27/7 - Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ, đồng thời ghi nhận ngày 24/11 - Ngày Văn hóa Việt Nam trong Bộ luật Lao động. Theo quy định mới, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động Việt Nam tăng từ 11 lên 13 ngày mỗi năm. Trong đó, ngày 24/11 đã được áp dụng từ năm 2026, còn ngày 27/7 bắt đầu áp dụng từ năm 2027. Như vậy, trong năm 2027, người lao động sẽ có 7 dịp nghỉ lễ, Tết.

7 dịp nghỉ lễ, Tết trong năm 2027 gồm những ngày nào?

Dịp đầu tiên là Tết Dương lịch, diễn ra vào thứ Sáu, ngày 1/1/2027. Do liền với hai ngày nghỉ cuối tuần, người lao động có thể nghỉ liên tục 3 ngày, từ 1/1 đến hết 3/1.

Tiếp đó là Tết Nguyên đán Đinh Mùi. Theo phương án nghỉ đã được phê duyệt, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 7 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 4/2 đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027. Khoảng nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 2 ngày nghỉ bù do trùng ngày nghỉ hằng tuần.

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch) rơi vào thứ Sáu, ngày 16/4/2027. Nếu tính cả hai ngày nghỉ cuối tuần, người lao động có thể có kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày, từ 16/4 đến hết 18/4.

Đối với ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, hai ngày lễ lần lượt rơi vào thứ Sáu và thứ Bảy. Với người lao động có chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, kỳ nghỉ có thể kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết 3/5.

Một điểm mới trong lịch nghỉ năm 2027 là ngày 27/7 - Ngày Tổ quốc tri ân, cũng là Ngày Thương binh, liệt sĩ. Đây sẽ là ngày nghỉ hưởng nguyên lương đầu tiên theo quy định mới, rơi vào thứ Ba.

Năm 2027 người lao động có 7 dịp nghỉ lễ trong năm. (Ảnh minh họa: Hồng Kiều)

Tiếp đến là dịp Quốc khánh 2/9. Theo phương án đã được phê duyệt đối với cán bộ, công chức, viên chức, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, từ thứ Năm, ngày 2/9 đến hết Chủ nhật, ngày 5/9/2027.

Cuối cùng là Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, rơi vào thứ Tư. Người lao động được nghỉ một ngày và hưởng nguyên lương theo quy định.

Tổng cộng 13 ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Như vậy, năm 2027 có 7 dịp nghỉ lễ, Tết, bao gồm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5, Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7, Quốc khánh 2/9 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương theo quy định là 13 ngày. Con số này chưa tính các ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ bù phát sinh khi ngày lễ trùng với ngày nghỉ hằng tuần.

Đáng chú ý, không phải tất cả người lao động đều có lịch nghỉ kéo dài giống nhau. Thời gian nghỉ thực tế còn phụ thuộc vào chế độ làm việc và phương án bố trí lịch nghỉ của từng doanh nghiệp. Với người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, một số dịp lễ trong năm 2027 có thể tạo thành những kỳ nghỉ liên tục từ 3-7 ngày.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.