Ngày 23/11/2026, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Nghị định số 420/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

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Các nội dung được sửa đổi, bổ sung tập trung vào xây dựng văn hóa ứng xử trên môi trường số; phòng, chống thông tin sai sự thật và bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống và hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới.

Mục đích của sự thay đổi trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước là nhằm xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại; phát huy truyền thống gia đình, dòng họ tại cộng đồng dân cư (bổ sung khoản 3 vào sau khoản 2 Điều 3).

Ngoài ra, Nghị định số 420/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số khoản trong Điều 5 về Phạm vi nội dung của hương ước, quy ước. Trong đó, bổ sung nội dung về xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số, phòng, chống thông tin sai sự thật vào phạm vi nội dung hương ước và quy ước.

Đồng thời, bổ sung nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, hệ giá trị gia đình thời kỳ mới; phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng hạnh phúc gia đình vào khoản 2a Điều 5.

Bên cạnh đó, Nghị định 420/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 (Thông tin, phổ biến, đánh giá thực hiện hương ước, quy ước). Theo đó, Nghị định yêu cầu phải thông tin, phổ biến kịp thời, rộng rãi đến các hộ gia đình, công dân cư trú tại cộng đồng dân cư để biết, thực hiện hương ước, quy ước đã được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận.

Việc thông tin được thực hiện theo hình thức đăng tải công khai bản điện tử hương ước, quy ước trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định công nhận.

Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố cũng phải niêm yết công khai ít nhất 30 ngày kể từ ngày nhận được hương ước, quy ước tại nhà văn hóa - khu thể thao của cộng đồng dân cư, điểm sinh hoạt cộng đồng.

Ngoài ra, hương ước và quy ước cũng phải được Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố thông tin tới người dân theo một trong ít nhất các hình thức như tại hội nghị của cộng đồng dân cư; trên mạng lưới thông tin cơ sở; sao gửi đến từng hộ gia đình; thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại cộng đồng dân cư; thông qua hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở của đội ngũ hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tế của cộng đồng dân cư.

Nghị định 420/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2027.