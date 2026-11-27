Nghị định nhằm góp phần xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại; phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Theo đó, nội dung hương ước, quy ước chú trọng giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong giao tiếp, ứng xử, sinh hoạt, việc cưới, việc tang và lễ hội. Nghị định chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số, phòng chống thông tin sai sự thật.

Đồng thời bổ sung nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, hệ giá trị gia đình trong thời kỳ mới; phòng chống bạo lực gia đình, vun đắp hạnh phúc gia đình. Nghị định cũng quy định các biện pháp thưởng, phạt phù hợp; không đặt ra các khoản phí, lệ phí, phạt tiền, phạt vật chất khác; không vi phạm quyền con người, quyền công dân. Ngoài ra, hương ước, quy ước đã được UBND cấp xã công nhận phải được thông tin, phổ biến kịp thời đến các hộ gia đình, công dân cư trú tại cộng đồng dân cư...

Nghị định số 420/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1/2027.