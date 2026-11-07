Bổ sung quy định về phụ cấp chức vụ đối với cán bộ ngành tòa án và kiểm sát
Sáng 7/11, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Công tác đại biểu thẩm tra sơ bộ hồ sơ dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11, nhằm điều chỉnh chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo phù hợp với mô hình tổ chức mới của ngành Tòa án và Kiểm sát.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/bo-sung-quy-dinh-ve-phu-cap-chuc-vu-doi-voi-can-bo-nganh-toa-an-va-kiem-sat-10442362.html