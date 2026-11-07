Bổ sung quy định về phụ cấp chức vụ đối với cán bộ ngành tòa án và kiểm sát

Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giàng Seo Páo, SN 1990, trú tại thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà về tội giết người.