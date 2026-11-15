Bổ sung quy định về cấp phép triển lãm trên không gian mạng

Nghị định số 410/2026/NĐ-CP quy định cụ thể điều kiện tổ chức triển lãm trên không gian mạng, thẩm quyền cấp phép và việc chấp thuận nội dung mỹ thuật đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Nghị định số 410/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. Nghị định mới bổ sung quy định về địa điểm, điều kiện tổ chức triển lãm trên không gian mạng và thẩm quyền cấp phép đối với hoạt động này.

Cụ thể, Nghị định số 410/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP về địa điểm tổ chức triển lãm. Theo đó, địa điểm tổ chức triển lãm tại không gian nhất định phải có diện tích, trang thiết bị đáp ứng quy mô triển lãm; bảo đảm các điều kiện về trật tự an toàn xã hội, văn minh công cộng, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy.

Đối với triển lãm trên không gian mạng, đơn vị tổ chức phải có bản thiết kế mô tả phương án tổ chức trưng bày. Tác phẩm mỹ thuật và nội dung tác phẩm trưng bày không được vi phạm các quy định tại Điều 8 Nghị định này và Điều 7 Luật An ninh mạng.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung Điều 14 về thẩm quyền cấp phép triển lãm. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép đối với triển lãm trên không gian mạng do các cơ quan trung ương và tổ chức quốc tế tổ chức trên không gian mạng quốc gia Việt Nam.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy phép đối với triển lãm trên không gian mạng do cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, cá nhân, nhóm cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài thường trú tại địa phương tổ chức trên không gian mạng quốc gia Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nghị định số 410/2026/NĐ-CP sửa đổi quy định tại Điều 27 về chấp thuận nội dung mỹ thuật công trình tượng đài, tranh hoành tráng. Theo đó, văn bản chấp thuận nội dung mỹ thuật là thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 57 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định và ban hành văn bản chấp thuận nội dung mỹ thuật. Trước khi ban hành văn bản, cơ quan này phải lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng cấp quốc gia; công trình về Chủ tịch Hồ Chí Minh; công trình xây dựng trong khu di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và di sản thế giới.

Nghị định số 410/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2026.