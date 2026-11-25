Ngày 24/11/2026, tại Sydney, Australia, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Thanh Hà tham dự và đồng chủ trì Hội nghị của Nhóm Tư vấn khu vực châu Á (RCG châu Á) thuộc Hội đồng Ổn định tài chính (FSB) cùng Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA), bà Michele Bullock. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các ngân hàng trung ương, cơ quan quản lý tiền tệ - tài chính trong khu vực và các tổ chức quốc tế.