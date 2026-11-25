Bổ sung quy định ứng xử văn minh trên môi trường số vào hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư
Nghị định số 420/2026/NĐ-CP bổ sung quy định xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số, phòng, chống thông tin sai sự thật vào nội dung hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; đồng thời yêu cầu công khai bản điện tử hương ước, quy ước trên trang thông tin điện tử của UBND cấp xã, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/chinh-sach-quyet-dinh-moi/bo-sung-quy-dinh-ung-xu-van-minh-tren-moi-truong-so-vao-huong-uoc-quy-uoc-cua-cong-dong-dan-cu-1006772