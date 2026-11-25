Nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và xây dựng không gian mạng an toàn, Chính phủ đã bổ sung quy định về ứng xử văn minh trên môi trường số và phòng, chống tin giả vào hương ước, quy ước tại cơ sở. Quy định mới này giúp đưa các chuẩn mực văn hóa hiện đại vào đời sống tự quản của từng thôn, tổ dân phố.

Nghị định số 420/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 61/2023/NĐ-CP về xây dựng văn hóa ứng xử trên môi trường số, phòng, chống thông tin sai sự thật, phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống, hệ giá trị gia đình thời kỳ mới...

Xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số, phòng, chống thông tin sai sự thật

Nghị định số 420/2026/NĐ-CP bổ sung mục đích xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Cụ thể, bên cạnh những mục đích đã nêu tại Nghị định số 61/2023/NĐ-CP, quy định mới bổ sung mục đích: Góp phần xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại; phát huy truyền thống gia đình, dòng họ tại cộng đồng dân cư.

Đáng chú ý, Nghị định số 420/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 5 về phạm vi nội dung của hương ước, quy ước, như:

Các phong tục, tập quán tốt đẹp và biện pháp hạn chế, tiến tới xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong ứng xử, giao tiếp, sinh hoạt, việc cưới, việc tang và lễ hội; phát triển các hoạt động văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số, phòng, chống thông tin sai sự thật.

Đồng thời, bổ sung nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, hệ giá trị gia đình thời kỳ mới; phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng hạnh phúc gia đình (bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2).

Các biện pháp thưởng, phạt phù hợp để bảo đảm thực hiện hương ước, quy ước nhưng không thay thế các hình thức khen thưởng và các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật liên quan; không đặt ra các khoản phí, lệ phí, phạt tiền, phạt vật chất khác; không vi phạm quyền con người, quyền công dân (sửa đổi, bổ sung khoản 4).

Công khai bản điện tử hương ước, quy ước trên trang thông tin điện tử của UBND cấp xã

Ngoài ra, Nghị định 420/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 (Thông tin, phổ biến, đánh giá thực hiện hương ước, quy ước).

Theo đó, Hương ước, quy ước đã được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận phải được thông tin, phổ biến kịp thời, rộng rãi đến các hộ gia đình, công dân cư trú tại cộng đồng dân cư để biết, thực hiện.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định công nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đăng tải công khai bản điện tử hương ước, quy ước trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố niêm yết công khai ít nhất 30 ngày kể từ ngày nhận được hương ước, quy ước tại nhà văn hóa - khu thể thao của cộng đồng dân cư, điểm sinh hoạt cộng đồng

Nghị định 420 có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2027.