Bổ sung quy định rà soát trụ sở làm việc, xử lý phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức

Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Một người giữ nhiều chức danh, chức vụ thì được áp dụng tiêu chuẩn, định mức cao nhất

Trong đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 3 của Nghị định 155/2025/NĐ-CP liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc phục vụ công tác của các chức danh, chức vụ theo hướng đảm bảo bao quát các trường hợp trong thực tế.

Theo quy định mới: "Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc phục vụ công tác các chức danh được xác định theo từng chức danh, chức vụ. Trường hợp một người giữ nhiều chức danh, chức vụ thì được áp dụng tiêu chuẩn, định mức cao nhất.

Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết đang đảm nhiệm vị trí công tác nào thì được áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc theo chức vụ đang công tác.

Đối với các chức danh, chức vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và tại Quy định số 368-QĐ/TW ngày 08/9/2025 của Bộ Chính trị quy định về Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị (sau đây gọi là Quy định số 368-QĐ/TW), được điều chỉnh theo Kết luận số 31-KL/TW ngày 11/5/2026 của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và Danh mục chức danh lãnh đạo các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, viện hàn lâm khoa học xã hội và khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới (sau đây gọi là Kết luận số 31-KL/TW) thì căn cứ quy định, quyết định, kết luận hoặc thông báo của cơ quan, người có thẩm quyền về chức danh, chức vụ đó tương đương với chức danh, chức vụ nào quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này hoặc tương đương nhóm, bậc nào tại Quy định số 368-QĐ/TW (được điều chỉnh theo Kết luận số 31-KL/TW) để xác định tiêu chuẩn, định mức diện tích làm việc tương ứng."

Đồng thời, Nghị định số 369/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 của Nghị định 155/2025/NĐ-CP theo hướng quy định rõ cách xác định tiêu chuẩn, định mức diện tích làm việc được giao và điều chuyển như sau:

"Diện tích làm việc phục vụ công tác các chức danh, diện tích sử dụng chung, diện tích chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp quy định tại Nghị định này là diện tích được tính theo kích thước thông thủy theo quy định của pháp luật, không bao gồm cầu thang, thang máy, thang thoát hiểm, ram dốc, diện tích nhà để xe, diện tích tường bao, tường phân chia các phòng làm việc, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật và tường bao hộp kỹ thuật (nếu có) bên trong phòng làm việc, diện tích của vật kiến trúc và các tài sản khác gắn liền với đất (trừ nhà).

Tiêu chuẩn, định mức để thực hiện việc giao, điều chuyển được xác định theo tổng diện tích của các loại diện tích này và được tính cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng nhiều trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thì tiêu chuẩn, định mức được xác định trên cơ sở tổng diện tích của toàn bộ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được giao quản lý, sử dụng.".

Rà soát trụ sở làm việc, xử lý phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức (nếu có)

Đáng chú ý, Nghị định bổ sung thêm Điều 3a quy định về việc rà soát trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo tiêu chuẩn, định mức, xử lý đối với phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức (nếu có) như sau:

"1- Đối với trường hợp thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chấm dứt hoạt động; cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản bị giải thể, chấm dứt hoạt động:

Cơ quan, tổ chức, đơn vị được kế thừa quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp sau khi sáp nhập, hợp nhất; được giao quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo đề án/phương án chia tách được cấp có thẩm quyền phê duyệt; được tiếp nhận trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo đề án/phương án sắp xếp bộ máy được cấp có thẩm quyền phê duyệt; được tiếp tục quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp sau khi chuyển sang trực thuộc cơ quan quản lý cấp trên khác (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận) có trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm rà soát để xử lý theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

2- Trường hợp trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp tiếp nhận theo quy định tại khoản 1 Điều này có diện tích phù hợp với tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại Nghị định này hoặc có diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại Nghị định này mà phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức không vượt quá 300 m2 thì cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công để xem xét, quyết định giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý, sử dụng và không tính phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức (nếu có) vào diện tích của cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận để xác định tiêu chuẩn, định mức.

3- Trường hợp trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp tiếp nhận theo quy định tại khoản 1 Điều này có diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại Nghị định này mà phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức vượt quá 300 m2 thì thực hiện như sau:

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); thời hạn đăng tải là 30 ngày. Thông tin đăng tải cần nêu rõ về: địa chỉ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; công năng sử dụng; phần diện tích dự kiến bố trí cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận; sơ đồ mặt bằng hoặc tài liệu thể hiện hiện trạng bố trí sử dụng; các thông tin khác có liên quan (nếu có).

b) Trong thời hạn đăng tải 30 ngày, kể từ ngày đăng tải, cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận gửi văn bản đề nghị đến cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận; trong đó thuyết minh rõ: mục đích sử dụng, diện tích theo tiêu chuẩn, định mức của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, đề nghị tiếp nhận và thuyết minh sự phù hợp giữa diện tích đề nghị tiếp nhận với diện tích dự kiến bố trí của cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận theo thông tin đăng tải. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu trong văn bản đề nghị.

c) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn đăng tải, cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm rà soát, xác định cơ quan, tổ chức, đơn vị đáp ứng điều kiện tiếp nhận theo quy định của Nghị định này (sau đây gọi chung là đơn vị có nhu cầu tiếp nhận phù hợp). Việc xác định đơn vị có nhu cầu tiếp nhận phù hợp được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

Mục đích sử dụng của đơn vị có nhu cầu tiếp nhận phù hợp với công năng sử dụng của phần diện tích dự kiến bố trí và diện tích đề nghị tiếp nhận phù hợp với phần diện tích dự kiến bố trí.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố của cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố khác (không bao gồm bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố của cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận) theo đề nghị tiếp nhận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận xem xét, quyết định lựa chọn đơn vị có nhu cầu tiếp nhận phù hợp và phối hợp với đơn vị có nhu cầu tiếp nhận phù hợp để báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chuyển theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

d) Trường hợp hết thời hạn đăng tải mà không có đơn vị có nhu cầu tiếp nhận phù hợp thì cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công để xem xét, quyết định giao nguyên trạng (bao gồm cả phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức) cho cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý, sử dụng và không tính phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức vào diện tích của cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận để xác định tiêu chuẩn, định mức. Cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận được quản lý, sử dụng ổn định trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp cho đến khi bắt đầu kỳ rà soát 05 năm tiếp theo.

4. Đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thực hiện giao, điều chuyển không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này:

a) Trường hợp điều chuyển trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp do có sự thay đổi về cơ quan quản lý, cơ cấu tổ chức, phân cấp quản lý (khi điều chuyển không phải thuyết minh sự phù hợp về tiêu chuẩn, định mức) thì trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận tài sản điều chuyển có trách nhiệm rà soát để xử lý theo quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này.

b) Trường hợp giao, điều chuyển không thuộc điểm a khoản này mà trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thực hiện giao, điều chuyển có diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận nhưng không có cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có nhu cầu tiếp nhận tại thời điểm quyết định giao, điều chuyển thì trên cơ sở đề nghị tiếp nhận nguyên trạng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận, cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận (nếu điều chuyển ngoài phạm vi của bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố), cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, điều chuyển theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công quyết định giao, điều chuyển theo nguyên trạng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

c) Trường hợp trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thực hiện giao, điều chuyển theo quy định tại điểm b khoản này có diện tích phù hợp với tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại Nghị định này hoặc có diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại Nghị định này mà phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức không vượt quá 300 m2 thì cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận được quản lý, sử dụng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và không tính phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức (nếu có) vào diện tích của cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận để xác định tiêu chuẩn, định mức.

d) Trường hợp trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thực hiện giao, điều chuyển theo quy định tại điểm b khoản này có diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại Nghị định này mà phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức vượt quá 300 m2 thì cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều này.".

Định mức trụ sở làm việc được xác định theo kỳ ổn định 05 năm

Bên cạnh đó, Nghị định số 369/2026/NĐ-CP cũng bổ sung Điều 3b quy định về ổn định tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp như sau:

" 1. Tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được xác định theo kỳ ổn định 05 năm. Việc rà soát được thực hiện một lần trong mỗi kỳ ổn định.

a) Kỳ rà soát đầu tiên được thực hiện trong quý I năm 2027, thời điểm chốt số liệu là ngày 01 tháng 01 năm 2027.

b) Các kỳ rà soát tiếp theo, việc rà soát được thực hiện trong quý I năm đầu tiên của kỳ rà soát, thời điểm chốt số liệu là ngày 01 tháng 01 năm đầu tiên của kỳ rà soát đó để áp dụng kết quả từ ngày 01 tháng 01 của năm đầu tiên của chu kỳ 05 năm.

c) Cơ quan, tổ chức, đơn vị đã hoàn thành việc rà soát, xử lý theo quy định tại Điều 3a của Nghị định này trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 01 tháng 01 của năm đầu tiên của kỳ rà soát tiếp theo thì không phải thực hiện rà soát trong kỳ đó; kết quả rà soát trước đó được sử dụng trong suốt kỳ ổn định còn lại.

2. Diện tích được ổn định trong kỳ là toàn bộ diện tích trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao quản lý, sử dụng, bao gồm:

a) Diện tích theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định này.

b) Phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức đã được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định cho phép tiếp tục quản lý, sử dụng theo quy định tại Điều 3a và Điều này; không tính phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức này vào diện tích của cơ quan, tổ chức, đơn vị khi xác định tiêu chuẩn, định mức.

3. Việc xác định diện tích trong kỳ ổn định được thực hiện như sau:

a) Trường hợp trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp có diện tích phù hợp với tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại Nghị định này hoặc có diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại Nghị định này mà phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức không vượt quá 300 m2 thì cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công cho phép tiếp tục quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

b) Trường hợp trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp có diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại Nghị định này mà phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức vượt quá 300 m2 thì cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 3a Nghị định này.

Trường hợp hết thời hạn đăng tải mà không có cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận phù hợp thì báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công cho phép tiếp tục quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

4. Diện tích của cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều này được ổn định trong 05 năm; trừ các trường hợp sau đây:

a) Sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

b) Thay đổi chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức làm thay đổi tiêu chuẩn, định mức.

c) Phát sinh yêu cầu đặc thù về nhiệm vụ, chuyển đổi số, chuyển đổi công năng, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo mật hoặc an toàn thông tin làm thay đổi nhu cầu sử dụng diện tích.

d) Có cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận phù hợp và có văn bản đề nghị tiếp nhận phần diện tích vượt tiêu chuẩn, định mức theo quy định tại khoản 3 Điều 3a của Nghị định này.

đ) Việc rà soát để xử lý trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 3a Nghị định này.".

Nghị định số 369/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/11/2026.