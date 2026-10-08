Bổ sung quá nhiều vitamin C có thể gây ra những nguy cơ sức khỏe nào?

Vitamin C hỗ trợ chức năng miễn dịch, quá trình sản sinh collagen và nhiều chức năng khác. Thông thường, cơ thể sẽ đào thải lượng vitamin C dư thừa không cần thiết. Tuy nhiên, việc liên tục vượt quá giới hạn an toàn tối đa có thể dẫn đến các tác dụng phụ gây khó chịu hoặc có hại.

1. Các triệu chứng khi dùng quá nhiều Vitamin C

Nếu nạp vào cơ thể lượng vitamin C vượt quá mức khuyến nghị liên tục có thể gây các vấn đề về tiêu hóa, bao gồm buồn nôn, tiêu chảy, đầy hơi hoặc đau quặn bụng.

Bên cạnh đó, một số tác dụng phụ nghiêm trọng hơn:

Nguy cơ sỏi thận: Cơ thể chuyển hóa một phần vitamin C thành hợp chất hóa học gọi là oxalate, chất có liên quan đến sự hình thành sỏi thận. Việc dùng một liều lớn vitamin C hiếm khi gây ra sỏi thận ngay lập tức nhưng nguy cơ mắc bệnh có thể cao hơn ở những người thường xuyên sử dụng liều lượng lớn vitamin C.

Vitamin C có độc tính thấp nhưng việc sử dụng quá nhiều không theo hướng dẫn của bác sĩ có thể gây tác hại cho sức khỏe. Ảnh AI

Tăng hấp thụ sắt: Vitamin C tham gia vào quá trình hấp thụ sắt từ thực vật, do đó việc tiêu thụ lượng lớn loại vitamin này có thể khiến cơ thể tích tụ nhiều sắt hơn mức cần thiết. Điều này không đáng lo ngại đối với người khỏe mạnh. Tuy nhiên, đối với những người mắc bệnh thừa sắt (hemochromatosis), tình trạng cơ thể tích trữ quá nhiều sắt, nồng độ vitamin C cao có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thừa sắt và dẫn đến tổn thương mô.

Tổn thương do oxy hóa: Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung lượng lớn vitamin C có thể gây ra tổn thương do oxy hóa, một hiện tượng trong cơ thể có liên quan đến tổn thương tế bào và ung thư. Tuy nhiên, các nghiên cứu này không được thực hiện trên người, và những nghiên cứu khác lại cho thấy vitamin C không làm tăng tổn thương do oxy hóa hay nguy cơ ung thư nên các nhận định này hiện vẫn chưa có kết luận chắc chắn và cần có thêm nhiều nghiên cứu hơn nữa.

2. Bổ sung vitamin C thế nào cho an toàn?

Nhu cầu vitamin C hằng ngày của người trưởng thành tương đối thấp, khoảng 90 mg đối với nam và 75 mg đối với nữ. Phần lớn có thể đáp ứng nhu cầu này thông qua chế độ ăn uống đa dạng.

Không nên tự ý sử dụng các sản phẩm bổ sung vitamin C liều cao, đặc biệt khi chế độ ăn đã cung cấp đủ dưỡng chất. Lượng vitamin C hấp thu vào cơ thể giảm khi liều dùng tăng, trong khi sử dụng quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ gặp tác dụng không mong muốn. Giới hạn tối đa đối với người trưởng thành là 2.000 mg/ngày từ tất cả các nguồn.

Để bổ sung vitamin C, nên ưu tiên thực phẩm như cam, quýt, ớt chuông, bông cải xanh, cải Brussels, cà chua và dâu tây. Người có nhu cầu bổ sung bằng thực phẩm chức năng nên lựa chọn liều phù hợp và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế khi cần.