Bổ sung phương án bồi thường cho 2 hộ liên quan dự án giao thông Quảng Bình - Quảng Thái

Diện tích đất (vạch đỏ) trước đây thuộc gia đình ông Lê Ngọc Kỳ đã được thu hồi làm đường giao thông. Ảnh: CTV

Ông Lê Ngọc Kỳ và ông Lê Ngọc Xuân, thôn 6 (nay là thôn Điền Vượng), xã Quảng Bình có đơn kiến nghị về việc thực hiện Bản án hành chính sơ thẩm số 45/2024/HC-ST ngày 25/4/2024 và Bản án hành chính sơ thẩm số 61/2024/HC-ST ngày 22/5/2024 của Tòa án Nhân dân tỉnh, liên quan Dự án Đường giao thông Quảng Bình - Quảng Thái.

Người bị kiện trong các vụ án là UBND huyện Quảng Xương (cũ), Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương (cũ). Hiện nay, UBND xã Quảng Bình là cơ quan kế thừa quyền, nghĩa vụ liên quan.

Từ tháng 11/2024 đến tháng 8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo giải quyết. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và chấp hành, thi hành bản án, Chủ tịch UBND xã Quảng Bình cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Để tháo gỡ khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp và Ban Quản lý dự án có liên quan hướng dẫn, phối hợp giải quyết. Nội dung tập trung vào việc tháo gỡ các vướng mắc về nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm áp dụng giá đất, nguồn kinh phí, trình tự thi hành án và làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền.

Gần đây, tại Văn bản số 15724/UBND-TDNC ngày 31/7/2026 và Văn bản số 17682/UBND-KTTC ngày 22/8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục yêu cầu Chủ tịch UBND xã Quảng Bình chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời rà soát, xem xét, giải quyết đề nghị của công dân theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trên cơ sở chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và sự hỗ trợ của các sở, ngành liên quan, đến nay, Chủ tịch UBND xã Quảng Bình đã có Quyết định điều chỉnh, bổ sung phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 21/8/2026. Hiện UBND xã Quảng Bình đang đấu mối, đề nghị xem xét, bố trí, cấp nguồn kinh phí để thực hiện chi trả cho 2 hộ gia đình.