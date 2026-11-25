Sáng 25/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730/2004/UBTVQH11 về bảng lương, phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát.

Toàn cảnh phiên họp

Trình bày tờ trình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng và Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng cho biết, từ ngày 1/7/2025, hai ngành được tổ chức theo mô hình ba cấp, kết thúc hoạt động của các Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và cấp huyện; đồng thời thành lập các Tòa Phúc thẩm, Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm thuộc cấp tối cao, cùng hệ thống Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân khu vực.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy phát sinh các chức danh lãnh đạo mới, đồng thời làm thay đổi nhiệm vụ, thẩm quyền của một số chức danh hiện có.

Vì vậy, hai ngành đề xuất bổ sung, điều chỉnh mức phụ cấp chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo mới, đồng thời bãi bỏ quy định phụ cấp đối với những chức danh thuộc đơn vị đã kết thúc hoạt động.

Thời gian áp dụng được đề xuất từ ngày 1/1/2026, kèm theo việc truy lĩnh phần chênh lệch phụ cấp và truy nộp bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp đủ điều kiện từ ngày 1/7/2025.

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, từ ngày 1/7/2025, hệ thống Tòa án nhân dân được tổ chức theo mô hình ba cấp, kết thúc hoạt động của 3 Tòa án nhân dân cấp cao và 693 Tòa án nhân dân cấp huyện; thành lập 3 Tòa Phúc thẩm thuộc Tòa án nhân dân tối cao, 34 Tòa án nhân dân cấp tỉnh và 355 Tòa án nhân dân khu vực.

Sau sắp xếp, nhiều chức danh lãnh đạo mới được hình thành, một số chức danh hiện có được bổ sung nhiệm vụ, thẩm quyền. Trên cơ sở đó, Tòa án nhân dân tối cao đề xuất bổ sung, điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo Tòa Phúc thẩm, các phòng nghiệp vụ thuộc Tòa án cấp tỉnh và lãnh đạo Tòa án nhân dân khu vực; đồng thời bãi bỏ chế độ phụ cấp đối với các chức danh thuộc Tòa án cấp cao và cấp huyện đã kết thúc hoạt động.

Theo Chánh án Nguyễn Văn Quảng, mỗi Tòa án nhân dân khu vực được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ 2-4 Tòa án cấp huyện trước đây, với địa bàn và phạm vi thẩm quyền rộng hơn, khối lượng vụ việc giải quyết tăng, thẩm quyền xét xử được mở rộng. Những thay đổi này đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực, trách nhiệm đối với đội ngũ lãnh đạo, do đó cần điều chỉnh mức phụ cấp chức vụ tương xứng với vị trí, nhiệm vụ được giao.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày tóm tắt tờ trình

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng trình bày tóm tắt tờ trình

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết, các cơ quan cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị quyết, nhằm kịp thời bổ sung chế độ phụ cấp cho các chức danh phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Báo cáo đề nghị xây dựng một Nghị quyết chung cho cả hai ngành, bảo đảm tính thống nhất và tương quan về chế độ.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra

Các đại biểu dự phiên họp

Đáng chú ý, đối với phụ cấp chức vụ lãnh đạo Tòa án nhân dân khu vực, báo cáo thẩm tra đưa ra hai phương án.

Trong đó, phương án một quy định mức phụ cấp của Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân khu vực không cao hơn mức phụ cấp của các chức danh tương ứng tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Phương án hai giữ mức phụ cấp theo đề xuất của Tòa án nhân dân tối cao sau khi chỉnh lý.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thống nhất ban hành một Nghị quyết chung cho cả ngành Tòa án và ngành Kiểm sát; đồng thời lựa chọn phương án một về mức phụ cấp đối với lãnh đạo Tòa án nhân dân khu vực.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh ba nguyên tắc khi xây dựng mức phụ cấp: cấp dưới không có mức phụ cấp cao hơn cấp trên; các chức danh tương đương giữa Tòa án và Viện kiểm sát phải có mức phụ cấp ngang nhau; bảo đảm tương quan theo Quy định số 368-QĐ/TW ngày 8/9/2025 của Bộ Chính trị về Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Theo phương án được lựa chọn, hệ số phụ cấp của Chánh án Tòa án nhân dân khu vực là 0,75 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và 0,65 tại các tỉnh, thành phố còn lại; Phó Chánh án có hệ số tương ứng là 0,6 và 0,5.

Về chế độ chuyển tiếp, Chủ tịch Quốc hội thống nhất chủ trương bảo lưu mức phụ cấp hiện hưởng, truy lĩnh phần chênh lệch và truy nộp bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2025, bảo đảm đồng bộ với cách thực hiện đối với khối Đảng, chính quyền.

Đồng thời, đề nghị hai ngành phối hợp với Bộ Tài chính rà soát nguồn kinh phí, phương án thực hiện và quyết toán theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần quy định cụ thể tên từng chức danh, không sử dụng cụm từ “và tương đương” khi chưa xác định rõ đối tượng; các cơ quan liên quan rà soát kỹ hồ sơ, số liệu, bảo đảm Nghị quyết được ban hành đồng bộ, ổn định và khả thi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với dự thảo Nghị quyết và báo cáo thẩm tra; thống nhất ban hành một Nghị quyết chung cho hai ngành, có hiệu lực từ ngày được thông qua và áp dụng từ ngày 1/1/2026, trừ các trường hợp chuyển tiếp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành theo quy định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết

Tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết.

TheoBáo điện tử Công Lý