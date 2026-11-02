Đáng chú ý, dự thảo bổ sung hàng loạt yêu cầu riêng đối với xe khách giường nằm nhằm tăng khả năng phòng ngừa tai nạn và ứng phó khi xảy ra sự cố.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất bổ sung nhiều yêu cầu an toàn đối với xe khách giường nằm. Ảnh minh họa

Theo dự thảo, ngoài hệ thống chống bó cứng phanh ABS, xe khách giường nằm phải được trang bị hệ thống kiểm soát ổn định xe như ESC hoặc hệ thống tương đương.

Quy định về cửa và lối thoát hiểm cũng được siết chặt. Khoang khách phải có ít nhất 2 cửa đóng, mở được, bố trí trên thành xe, trong đó có ít nhất một cửa lên xuống dành cho hành khách. Tại mỗi vị trí giường nằm sát thành xe, cửa sổ bên tương ứng phải được thiết kế làm cửa thoát hiểm khẩn cấp ở cả hai bên. Riêng hàng giường cuối được miễn yêu cầu này nếu kết cấu thân xe không cho phép bố trí cửa sổ đủ kích thước.

Đối với hệ thống giường nằm, dự thảo yêu cầu giường phải được lắp đặt chắc chắn, bố trí dọc theo chiều chuyển động của xe; mỗi giường chỉ dành cho một người và phải có dây đai an toàn phù hợp.

Số lượng cửa sập thoát hiểm cũng được quy định theo sức chứa. Xe có không quá 30 giường phải có ít nhất một cửa sập trên nóc hoặc cửa trượt dưới sàn; xe có trên 30 giường phải có tối thiểu 2 cửa. Nếu bố trí từ 2 cửa trở lên, khoảng cách giữa hai cửa liền kề không được nhỏ hơn 2m.

Một nội dung đáng chú ý khác là yêu cầu trang bị hệ thống cảnh báo cháy, khói đối với xe khách từ 30 chỗ ngồi trở lên, tính cả vị trí người lái, và xe khách giường nằm. Thiết bị tại khoang động cơ phải phát hiện được nhiệt độ bất thường hoặc khói. Khi có dấu hiệu nguy hiểm, hệ thống đồng thời phát cảnh báo âm thanh, hình ảnh tại vị trí người lái và kích hoạt đèn cảnh báo nguy hiểm của xe.

Hệ thống cảnh báo phải hoạt động từ khi động cơ khởi động hoặc xe chuyển sang trạng thái sẵn sàng vận hành đến khi động cơ dừng hoặc phương tiện kết thúc trạng thái này. Yêu cầu không áp dụng với động cơ điện không đặt trong không gian khép kín.