Chính thức thông qua Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Ảnh minh họa

Cấm người có hành vi bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em nhận con nuôi

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã bổ sung khái niệm trẻ em không nơi nương tựa vào dự thảo luật, bảo đảm thống nhất với pháp luật về trẻ em. Chỉ những trẻ em không thể hoặc không được sống trong môi trường gia đình gốc mới được giải quyết cho làm con nuôi.

Đối với điều kiện của người nhận con nuôi, dự thảo luật bổ sung quy định cấm nhận con nuôi đối với người từng bị xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, có hành vi xâm hại trẻ em; người từng bị kết án về các tội liên quan trực tiếp đến hoạt động mại dâm như truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, chứa mại dâm, môi giới mại dâm, mua dâm người dưới 18 tuổi.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Media Quốc hội

Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ nuôi khi nhận con nuôi

Về đề xuất quy định độ tuổi tối đa của người nhận con nuôi, Chính phủ cho rằng chưa có đủ cơ sở thực tiễn và chưa đạt được sự đồng thuận cao. Thực tế thời gian qua cơ bản không phát sinh vướng mắc khi giải quyết yêu cầu nhận con nuôi của người cao tuổi. Cơ quan có thẩm quyền sẽ đánh giá toàn diện khả năng bảo đảm mái ấm gia đình bền vững cho trẻ trước khi quyết định.

Một nội dung quan trọng được chỉnh lý là hệ quả pháp lý của việc nuôi con nuôi. Theo đó, kể từ ngày quyết định nuôi con nuôi có hiệu lực, cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi với các thành viên khác trong gia đình cha mẹ nuôi cũng có quyền, nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

Về quyền thừa kế, Chính phủ giữ quy định con đã được cho làm con nuôi vẫn có quyền hưởng thừa kế theo pháp luật đối với di sản của cha mẹ đẻ và ngược lại. Quy định này phù hợp Bộ luật Dân sự năm 2015, thể hiện việc nuôi con nuôi không làm mất đi mối quan hệ huyết thống tự nhiên.

Đặc biệt, trường hợp Tòa án chấm dứt việc nuôi con nuôi khi con chưa thành niên do cả cha mẹ nuôi hoặc cha nuôi, mẹ nuôi là người độc thân qua đời, dự thảo quy định con nuôi vẫn được thừa kế di sản của cha mẹ nuôi.

Cùng với đó, Chính phủ giữ quy định giao cơ quan hành chính thu hồi, hủy bỏ quyết định nuôi con nuôi, nhằm bảo đảm giải quyết nhanh chóng, hiệu quả và kịp thời bảo vệ quyền lợi của trẻ em khi phát sinh vi phạm.