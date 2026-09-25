Bổ sung nguyên tắc bảo đảm thực hiện hoạt động tố tụng điện tử
Sáng 25/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) và việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/bo-sung-nguyen-tac-bao-dam-thuc-hien-hoat-dong-to-tung-dien-tu-10431751.html