Bổ sung nguồn nhân lực cho y tế địa phương

Trong số sinh viên được công nhận tốt nghiệp, 83,9% đạt loại Khá trở lên; trong đó có 9 sinh viên Xuất sắc, 43 sinh viên Giỏi và 146 sinh viên Khá. Nhà trường khen thưởng 153 sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện.

Bác sĩ CKII Huỳnh Quốc Sử chúc mừng và gửi gắm kỳ vọng vào các tân cử nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Bác sĩ CKII Huỳnh Quốc Sử, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, chúc mừng các tân cử nhân và nhấn mạnh: Tấm bằng tốt nghiệp là kết quả của quá trình nỗ lực học tập, sự đồng hành của gia đình và giảng viên, đồng thời mở ra chặng đường mới để các em lập thân, lập nghiệp.

“Các tân cử nhân tiếp tục giữ vững khát vọng, duy trì tinh thần học tập suốt đời, chủ động vượt qua thử thách; vận dụng kiến thức, kỹ năng được đào tạo để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân”, Bác sĩ CKII Huỳnh Quốc Sử nhắn nhủ.

Tân cử nhân Lê Thị Lil Đam, tốt nghiệp loại Xuất sắc ngành Điều dưỡng, chia sẻ, những năm tháng được học tập, rèn luyện tại trường là hành trang để các tân cử nhân vững vàng bước vào nghề nghiệp.

Bác sĩ CKII Huỳnh Quốc Sử, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, khen thưởng các sinh viên đạt Xuất sắc toàn khoá.

TS Phạm Thị Nhã Trúc, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, trao thưởng cho sinh viên đạt loại Giỏi.

Theo đánh giá của nhà trường, sinh viên tốt nghiệp năm 2026 có tinh thần học tập tích cực, chủ động. Đáng chú ý, nhóm sinh viên vừa làm vừa học có nhiều trải nghiệm thực tiễn, mục tiêu học tập rõ ràng, đạt tỷ lệ tốt nghiệp loại Khá, Giỏi ở mức cao. Nhiều sinh viên đã có việc làm ổn định ngay sau khi tốt nghiệp, bổ sung nguồn nhân lực cho ngành Y tế địa phương.

BS CKII Huỳnh Quốc Sử, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân Cao đẳng Điều dưỡng hệ chính quy.