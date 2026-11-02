Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn dự và chỉ đạo buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo dự thảo báo cáo, trong thời gian từ ngày 1/1/2024 đến 20/5/2026, Đoàn giám sát đã làm việc trực tiếp với 5 cơ quan, đơn vị, địa phương và xem xét báo cáo của 15 cơ quan liên quan.

Về quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng có 670 khu vực mỏ làm vật liệu xây dựng thông thường. Tính đến ngày 12/8/2026, trên địa bàn thành phố có 41 khu vực mỏ đang còn hiệu lực giấy phép khai thác.

Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản thời gian qua đạt một số kết quả tích cực. UBND thành phố đã quan tâm rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ, bổ sung nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ các dự án trọng điểm.

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số mặt hạn chế như: bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật và công tác tuyên truyền; hạn chế trong quy hoạch, dự báo nhu cầu, đấu giá và tổ chức nguồn cung; bất cập trong công tác cấp phép, giải quyết vướng mắc pháp lý các điểm mỏ; kiểm soát ranh giới, thiết kế và quản lý trữ lượng khoáng sản chưa chặt chẽ.

Cánh đồng Bàu Tong (xã Hòa Vang) bị hoang hóa sau khi doanh nghiệp khai thác mỏ rời đi mà không hoàn thổ. Ảnh: HÒA VANG

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn nhấn mạnh, báo cáo giám sát phải chỉ rõ những bất cập trong hoạt động đấu giá mỏ tác động đến thị trường và gây tăng giá nguyên vật liệu như thế nào; đồng thời đánh giá sát năng lực doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Bên cạnh đó, cần phân tích kỹ việc các hạn chế về quy hoạch cùng thủ tục hành chính cứng nhắc có tạo "rào cản kỹ thuật", gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung và chi phí của người dân lẫn doanh nghiệp hay không.

Từ đó, Đoàn giám sát cần kiến nghị cơ quan chức năng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và điều chỉnh tiến độ quy hoạch nhằm khơi thông nguồn cung ứng; đề xuất giải pháp tháo gỡ cụ thể để hạ giá thành vật liệu, kích thích đầu tư xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Lê Tùng Lâm cho biết qua các ý kiến thảo luận, Ban Đô thị sẽ tiếp thu, tổng hợp và hoàn thiện báo cáo trình Thường trực HĐND thành phố xem xét, chỉ đạo.