Bổ sung nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch vào chương trình Kỳ họp Quốc hội thứ 2

Ngày 30.9, sau 6 ngày làm việc với 3 đợt họp linh hoạt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 6.

Kỳ họp thứ 2 dự kiến sẽ thông qua 38 luật và 7 nghị quyết

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, tại Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét 36 nội dung; trong đó tổng kết Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và cho ý kiến lần thứ hai về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ hai.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027 và 3 nghị quyết thuộc thẩm quyền; tập trung xem xét, cho ý kiến đối với 29 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai. Trong đó, có 2 dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Bế mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau cuộc họp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chiều 29.9, chương trình Kỳ họp thứ 2 dự kiến bổ sung một nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch và rút một luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự kiến tại Kỳ họp thứ 2 này sẽ thông qua 38 luật và 7 nghị quyết có tính chất quy phạm pháp luật.

Trước khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến đã thống nhất, hoàn thiện các nội dung, bảo đảm chất lượng và gửi tới đại biểu Quốc hội đúng thời gian quy định. Đặc biệt, các dự án luật phải được hoàn thiện, chỉnh lý kỹ lưỡng, bảo đảm quy định chặt chẽ, khoa học, khả thi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp

Một trong những yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh là bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật trong bối cảnh cùng lúc sửa đổi, bổ sung nhiều quy định có liên quan trực tiếp với nhau. “Không được trùng lặp, chồng chéo”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Theo đó, mỗi dự án luật phải được đặt trong tổng thể chung của hệ thống pháp luật, tận dụng hiệu quả kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật; rà soát kỹ các quy định giao thoa, liên quan với nhau.

Việc sửa đổi một quy định không được làm phát sinh khoảng trống pháp luật, chồng chéo hoặc dẫn đến những cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân đối với chất lượng từng dự án luật.

“Nếu luật nào còn tình trạng này thì đồng chí Bộ trưởng chịu trách nhiệm, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban thẩm tra chịu trách nhiệm và đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chịu trách nhiệm”, Chủ tịch Quốc hội nói và ví đây là “kiềng ba chân” phải cùng xem xét kỹ từng dự án luật.

Đối với các báo cáo và nội dung trình Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu rà soát kỹ một lần cuối về chất lượng hồ sơ. Những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan trình phải được xử lý, thống nhất phương án trước khi trình Quốc hội.

Với Chương trình lập pháp năm 2027, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu triển khai ngay, xác định việc đăng ký dự án vào Chương trình là cam kết của các cơ quan về tiến độ và chất lượng, không phải đơn thuần đưa thêm một nội dung vào danh mục.

“Việc thực hiện Chương trình sẽ là căn cứ đánh giá KPI. Nhiệm vụ lập pháp nào không hoàn thành hoặc chậm, muộn thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tận dụng tối đa từng ngày, từng giờ, từng phút

Đề cập công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, thảo luận 17 dự án luật với 78 lượt ý kiến. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc các đại biểu tham dự khá đầy đủ từ khai mạc đến bế mạc, cho rằng tinh thần, ý thức và trách nhiệm của đại biểu được nâng lên.

Đồng thời, chiều 29.9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã họp để rà soát, thống nhất về các nội dung và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ hai. Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội cũng đã có kết luận tại cuộc họp này.

Theo đó, bổ sung thêm một nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch; rút một luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

Cho biết dự kiến tại Kỳ họp thứ hai này, Quốc hội sẽ thông qua 38 luật và 7 nghị quyết có tính chất quy phạm pháp luật, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh khối lượng công việc là rất lớn; các cơ quan cần đặc biệt chú ý, chủ động tham mưu, chuẩn bị từ sớm để trình Quốc hội xem xét các nội dung theo thẩm quyền, kịp thời thể chế hóa những chủ trương, định hướng lớn của Trung ương.

Đảm bảo các quyết sách của Quốc hội phải bảo đảm đồng bộ, nhất quán với đường lối của Đảng, phù hợp yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước cũng phải được khẩn trương hoàn thiện sau khi tiếp thu ý kiến của Trung ương để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

Các đại biểu dự phiên bế mạc

Theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian chuẩn bị Kỳ họp thứ hai chỉ còn hơn hai tuần, trong khi khối lượng công việc rất lớn. Phiên họp tháng 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vì thế sẽ khai mạc ngay ngày 1.10, sớm hơn thông lệ.

“Tôi đề nghị các cơ quan tận dụng tối đa từng ngày, từng giờ, từng phút vì thời gian rất gấp”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Dù yêu cầu khẩn trương, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh “tuyệt đối không được làm theo kiểu đối phó”. Rút ngắn thời gian nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng; hồ sơ, tài liệu phải đầy đủ, chặt chẽ và được thẩm tra kỹ lưỡng.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội giao Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội chủ động kiểm soát chất lượng các dự án.

“Nếu luật, nghị quyết không bảo đảm chất lượng thì các đồng chí chịu trách nhiệm báo cáo và rút ra ngay”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ; đồng thời khẳng định không thể vì có yêu cầu, thúc ép mà một dự án luật nhất thiết phải được thông qua ngay tại kỳ họp này.

Nhắc lại yêu cầu tại cuộc họp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chiều 29.9, Chủ tịch Quốc hội đề nghị giữ nghiêm 3 kỷ luật trong giai đoạn nước rút chuẩn bị Kỳ họp thứ hai.

“Thứ nhất là kỷ luật về tiến độ, không để hồ sơ chậm. Thứ hai là kỷ luật về chất lượng, không đưa vấn đề chưa chín, chưa rõ ra trình Quốc hội. Thứ ba là kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung mà không có người chịu trách nhiệm đến cùng”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng, cơ quan chủ trì soạn thảo, Chủ nhiệm Ủy ban các cơ quan chủ trì thẩm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cùng đề cao trách nhiệm, bảo đảm Kỳ họp thứ hai được tổ chức thành công với tinh thần trách nhiệm cao, kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả.