Với 461/463 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 92,38%), Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Đáng chú ý, Luật bổ sung ngày 27/7 - Ngày Tổ quốc tri ân, Ngày Thương binh, liệt sĩ và ngày 24/11 - Ngày Văn hóa Việt Nam là ngày nghỉ lễ, hưởng nguyên lương của người lao động.

Quốc hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Trước khi biểu quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Luật gồm 6 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027, tập trung hoàn thiện quy định về tổ chức thực hiện, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước và tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn.

Đối với Bộ luật Lao động, Luật sửa đổi quy định về cho thuê lại lao động theo hướng doanh nghiệp thực hiện ký quỹ và thông báo hoạt động với cơ quan có thẩm quyền, thay vì cấp giấy phép. Bên thuê lại lao động có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại lao động trả đủ tiền lương cho người lao động nếu doanh nghiệp này vi phạm.

Luật bổ sung ngày 27/7 - Ngày Tổ quốc tri ân, Ngày Thương binh, liệt sĩ và ngày 24/11 - Ngày Văn hóa Việt Nam vào danh sách ngày nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương. Một số quy định về thương lượng tập thể, Hội đồng tiền lương quốc gia, quản lý lao động và đình công cũng được sửa đổi, bổ sung.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Đối với Luật Lưu trữ, Luật điều chỉnh quy định về hủy tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức đã giải thể, phá sản, kết thúc hoạt động hoặc tổ chức lại; đồng thời sửa đổi đối tượng nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử và điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ.

Đối với Luật Bình đẳng giới, Bộ Nội vụ được xác định là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bình đẳng giới, đồng thời bổ sung trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong xây dựng chính sách, thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Đối với Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Luật phân định lại trách nhiệm quản lý nhà nước giữa Chính phủ, Bộ Nội vụ, các bộ, ngành và UBND các cấp.

Đối với Luật Việc làm, Luật bổ sung quy định về kinh doanh dịch vụ việc làm theo phương thức thương mại điện tử, yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đồng thời, chuyển thủ tục cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm sang cơ chế thông báo với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; cho phép doanh nghiệp thành lập chi nhánh và tự định giá, niêm yết giá dịch vụ theo quy định của pháp luật về giá.