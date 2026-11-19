Toàn cảnh buổi nghiệm thu. Ảnh: Thanh Hà

Đề tài do Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Bách, Chính ủy Học viện Biên phòng làm Chủ nhiệm, được Bộ Quốc phòng giao cho Học viện Biên phòng chủ trì thực hiện từ năm 2025. Trong quá trình nghiên cứu, Ban Chủ nhiệm đã tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, số liệu tại 6 tỉnh, thành phố biên giới; tiến hành hội thảo khoa học, đánh giá cấp cơ sở và công bố các kết quả nghiên cứu đề tài trên các tạp chí khoa học trong Quân đội.

Với kết cấu gồm 3 chương, đề tài tập trung làm rõ cơ sở lý luận về công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ biên giới quốc gia; khảo sát, phân tích thực trạng, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; xác định các yếu tố tác động, yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất 6 nhóm giải pháp có tính hệ thống, tập trung vào xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới; phát huy vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số và người có uy tín; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác vận động quần chúng.

Đánh giá kết quả nghiên cứu, Hội đồng khẳng định đề tài có tính cấp thiết, giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ biên giới quốc gia. Các kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung luận cứ phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời có thể vận dụng trong thực tiễn công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng và phục vụ nghiên cứu, giảng dạy tại các học viện, nhà trường Quân đội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng yêu cầu Ban Chủ nhiệm tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học là thành viên Hội đồng, bổ sung, làm sâu sắc một số nội dung lý luận; hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá, thống nhất số liệu khảo sát, cập nhật các văn bản liên quan và phân tích rõ hơn những giải pháp trọng tâm, đột phá. Các sản phẩm của đề tài, gồm Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm tắt, Báo cáo vận dụng và Báo cáo kiến nghị phải được rà soát, chỉnh sửa đồng bộ trong thời hạn 30 ngày để báo cáo Bộ Quốc phòng qua Cục Khoa học quân sự xem xét, công nhận.

Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài với điểm trung bình 93/100 điểm, xếp loại Xuất sắc; đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho Chủ nhiệm đề tài, Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Bách, Chính ủy Học viện Biên phòng.

Kết quả đánh giá, nghiệm thu khẳng định sự nỗ lực, trách nhiệm của Học viện Biên phòng và tập thể Ban Chủ nhiệm đề tài trong nghiên cứu, phát triển lý luận gắn với yêu cầu thực tiễn công tác biên phòng; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả phát huy sức mạnh của đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.