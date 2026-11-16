Bổ sung hơn 7.165 tỷ đồng cho các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 11/11/2026 về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 (đợt 5) cho các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo Quyết định, tổng kinh phí được giao bổ sung trong đợt này là 7.165,277 tỷ đồng, bao gồm vốn đầu tư phát triển và kinh phí chi thường xuyên. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo được phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển lớn nhất.

Hơn 4.258 tỷ đồng đầu tư cho giáo dục và đào tạo

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung 4.258,954 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035.

Nguồn vốn này được phân bổ cho 18 tỉnh, thành phố, gồm: Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Lai Châu, Điện Biên, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cà Mau.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, Chính phủ giao bổ sung 982,1 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển cho 28 tỉnh, thành phố.

Các địa phương được phân bổ vốn gồm: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.

Cùng với nguồn vốn đầu tư phát triển, Thủ tướng giao bổ sung 1.918,723 tỷ đồng kinh phí chi thường xuyên cho Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển. Khoản kinh phí được phân bổ cho Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) và 34 tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao bổ sung 5,5 tỷ đồng chi thường xuyên để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Như vậy, trong tổng kinh phí bổ sung đợt 5, vốn đầu tư phát triển chiếm 5.241,054 tỷ đồng, còn kinh phí chi thường xuyên là 1.924,223 tỷ đồng.

Yêu cầu phân bổ đúng mục tiêu, không để thất thoát, lãng phí

Theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương được bổ sung ngân sách phải khẩn trương phân bổ, giao chi tiết dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2026 cho các đơn vị trực thuộc.

Việc phân bổ kinh phí phải đúng mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng và nội dung được phê duyệt, tuân thủ Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Nghị định số 387/2026/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan.

Đối với vốn đầu tư công, chỉ bố trí cho các nhiệm vụ, dự án đã đáp ứng đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định. Các đơn vị phải bảo đảm sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, tránh trùng lặp giữa các chương trình, dự án hoặc giữa kinh phí chi thường xuyên và vốn đầu tư công trong cùng chương trình.

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác trong nước và nước ngoài, theo chủ trương tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương.

UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các chương trình theo quy định; tổ chức giải ngân đúng tiến độ và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, đối tượng và nội dung được hỗ trợ.

Các địa phương, bộ và cơ quan trung ương phải cập nhật, báo cáo kết quả phân bổ ngân sách, bố trí vốn đối ứng của địa phương và tình hình giải ngân trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 25 hằng tháng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ phân bổ và giải ngân kinh phí thuộc lĩnh vực quản lý; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, các bộ tổng hợp kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao, gửi Bộ Tài chính trước ngày 25 hằng tháng để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu cũng như việc quản lý, sử dụng ngân sách, bảo đảm không xảy ra tình trạng trùng lặp, thất thoát, lãng phí.

Quyết định số 2185/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/11/2026.