Bổ sung hơn 300 hoạt chất vào danh mục thuốc bảo hiểm y tế tại cấp khám, chữa bệnh ban đầu

Người dân tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Chương Mỹ (Sở Y tế Hà Nội). (Ảnh: VĂN LẬP)

Đáng chú ý, dự kiến mở rộng, bổ sung hơn 300 hoạt chất vào danh mục thuốc bảo hiểm y tế chi trả ngay tại cấp khám, chữa bệnh ban đầu.

Theo đó, Thông tư số 37/2024/TT- BYT quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa chất dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Căn cứ thông tin này, các cơ quan chuyên môn đã rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc bảo hiểm y tế mới, tập trung vào ba nguyên tắc: Loại bỏ các thuốc không còn số đăng ký lưu hành hoặc không đáp ứng yêu cầu về an toàn, hiệu quả; rà soát, điều chỉnh điều kiện, tỷ lệ thanh toán bảo hiểm y tế phù hợp; bổ sung các thuốc mới có tính an toàn, hiệu quả.

Hiện nay, danh mục thuốc được bảo hiểm y tế thanh toán có hơn một nghìn hoạt chất. Việc quy định danh mục dưới dạng hoạt chất nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận rộng rãi, không giới hạn bởi tên thuốc thương mại mà xác định hoạt chất thuộc phạm vi thanh toán.

Theo bà Vũ Nữ Anh, Vụ phó Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), một trong những nội dung được rà soát trong lần sửa đổi này là chuyển cách xác định phạm vi thanh toán từ phân loại theo hạng bệnh viện sang cấp chuyên môn khám chữa bệnh. Trước đó, việc tiếp cận danh mục thuốc được phân chia theo các cấp hạng bệnh viện, gồm hạng đặc biệt, hạng 1, hạng 2, hạng 3, hạng 4 và trạm y tế xã.

Việc tiếp cận danh mục thuốc giữa các cấp có sự khác nhau. Đặc biệt, tại tuyến xã số lượng hoạt chất được tiếp cận trong danh mục hiện còn hạn chế, chỉ ở mức hơn 200-300 hoạt chất, chiếm khoảng 20%, chưa đến 30% tổng số hoạt chất trong danh mục.

Do đó, Vụ Bảo hiểm y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các chuyên gia và hội đồng chuyên môn để rà soát lại toàn bộ, đặc biệt đối với danh mục thuốc mới, nhằm bảo đảm không bỏ sót thuốc phù hợp và thực hiện đúng các nguyên tắc tiêu chí được quy định tại Thông tư số 37.

Bà Vũ Nữ Anh thông tin thêm, Bộ Y tế đã thành lập 15 hội đồng chuyên môn nhằm đánh giá, bao phủ khoảng 27 nhóm tác dụng dược lý theo danh mục thuốc bảo hiểm y tế. Đây cũng là một trong những yêu cầu quan trọng trong quá trình hoàn thiện dự thảo để tiếp tục rà soát tình trạng lưu hành của thuốc tại thời điểm trước khi ban hành.