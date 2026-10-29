Bổ sung hơn 2.641 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp tuyến đường 70

Cụ thể, sơ bộ tổng mức đầu tư toàn dự án được điều chỉnh từ gần 5.485 tỷ đồng lên gần 8.127 tỷ đồng. Phần vốn tăng thêm nhằm bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Đầu tư gần 13.370 tỷ đồng xây dựng đường vành đai 3,5

Nhằm hoàn thiện tuyến giao thông khung, kết nối các trục trung tâm, phân phối lưu lượng giao thông giữa đô thị trung tâm với khu vực phía bắc thành phố, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3,5, đoạn từ Quốc lộ 2 đến đầu cầu Thượng Cát.

Tuyến đường dài khoảng 12,36 km, sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 13.367 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, đi qua địa bàn bốn xã Nội Bài, Quang Minh, Mê Linh và Thiên Lộc. Điểm đầu giao với Quốc lộ 2, thuộc xã Nội Bài; điểm cuối thuộc phạm vi nút giao cầu Thượng Cát, trên địa bàn xã Thiên Lộc. Tuyến đường có mặt cắt ngang định hướng theo quy hoạch rộng từ 80-100m.

Kế hoạch đầu tư công có thêm 18.615 tỷ đồng

Theo đại diện Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, kế hoạch đầu tư công năm 2026 của thành phố hiện hơn 171.000 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến hết ngày 26/10/2026 đạt 120.485 tỷ đồng, bằng 100,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 72,9% kế hoạch thành phố giao, cao nhất cả nước về giá trị tuyệt đối. Trong những tháng cuối năm 2026, nhu cầu bổ sung vốn rất lớn, tập trung vào một số nhiệm vụ, dự án trọng điểm, cấp bách và một số dự án lớn, quan trọng khác có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ...

Để đáp ứng nhu cầu trên, Hội đồng nhân dân thành phố đã quyết định bổ sung tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là 18.615 tỷ đồng, trong đó, nguồn tăng thu ngân sách cấp thành phố năm 2025 là 5.800 tỷ đồng; nguồn thưởng vượt dự toán theo Quyết định số 1175/QĐ-TTg ngày 30/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ là 12.815 tỷ đồng.