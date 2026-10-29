Bổ sung ga Phủ Lý vào hành trình đón, trả khách của tàu NA2 (Vinh - Hà Nội)

Nhu cầu đi lại của người dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ra các cơ sở y tế tuyến Trung ương liên tục gia tăng kể từ khi Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình. Trước thực tế đó, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đã liên tục triển khai các phương án nâng cao năng lực vận tải hành khách kết nối đến khu vực này.

Ga Phủ Lý (Ninh Bình) được bổ sung vào hành trình đón, trả khách của tàu NA2 tuyến Vinh - Hà Nội. Ảnh: VNR

Ga Phủ Lý là nút giao thông kết nối gần nhất với hai cơ sở y tế tuyến Trung ương này. Lịch trình của tàu NA2 đã được tính toán kỹ lưỡng để phục vụ tối đa cho mục đích khám, chữa bệnh của người dân. Cụ thể, tàu sẽ xuất phát tại ga Vinh lúc 21 giờ 55 phút và đến ga Phủ Lý vào lúc 3 giờ 54 phút sáng hôm sau. Ngành đường sắt đã nâng cấp hệ thống mái che ở nhà ga, trang bị ghế ngồi chờ ở phòng đợi, vị trí thuận tiện, dễ kết nối với các loại phương tiện ngay cổng ga…

Hiện tại, hệ thống vé cho chặng dừng mới tại ga Phủ Lý đã được mở bán công khai. Người dân có nhu cầu có thể dễ dàng đặt mua qua website chính thức của ngành đường sắt (dsvn.vn), các ứng dụng ví điện tử hoặc mua trực tiếp tại quầy vé của các nhà ga.

Hành khách đi tàu tại ga Phủ Lý. Ảnh: VNR

Trước đó, nhằm phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân từ các địa phương, đoàn tàu Bạch Mai đã được tăng cường thêm 1 toa hành khách. Việc nối thêm toa này đã giúp nâng tổng năng lực vận chuyển lên tới 700 lượt hành khách trên mỗi chuyến tàu, tương đương với 1.400 lượt hành khách mỗi ngày. Việc bổ sung thêm điểm dừng cho tàu NA2 từ tháng 11-2026 là bước đi tiếp theo nhằm tăng cường khả năng kết nối và đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu đi lại của người dân, qua đó khẳng định vai trò của vận tải đường sắt trong việc bảo đảm an sinh xã hội.